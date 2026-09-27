Retroscena Italia Belgio: cosa ha detto Mancini allo spogliatoio

Discorso del ct azzurro Roberto Mancini dopo Italia-Belgio: il retroscena sullo spogliatoio svelato dalla Gazzetta

Il deludente 0-2 incassato allo Stadio Olimpico contro il Belgio ha lasciato strascichi pesanti in casa azzurra. Oltre a segnare un ritorno amaro sulla panchina dell’Italia per Roberto Mancini — Commissario Tecnico carismatico e vincitore di Euro 2020 —, la sconfitta ha scatenato la contestazione del pubblico e acceso il confronto all’interno dello spogliatoio.

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Come rivelato da un retroscena della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico si è scagliato in particolare contro i leader del gruppo, attesi a una prova di maturità ma apparsi frastornati. Sul banco degli imputati sono finiti elementi chiave della mediana come Sandro Tonali, dinamico centrocampista del Newcastle dotato di grande forza fisica, e Nicolò Barella, mezzala dell’Inter celebre per la sua generosità e visione di gioco.

In difesa, invece, le critiche hanno colpito Giovanni Di Lorenzo, solido terzino e capitano del Napoli, e Gianluca Mancini, grintoso difensore centrale della Roma. La mancanza di leadership da parte degli uomini di maggiore esperienza ha vanificato l’esordio dei volti nuovi integrati in rosa.

Il messaggio del ct: ottimismo, atteggiamento e rispetto per i tifosi

Nel discorso tenuto alla squadra lontano da telecamere e taccuini, il Selezionatore ha voluto comunque trasmettere fiducia per il futuro. Mancini ha ribadito che il percorso di ricostruzione sarà lungo e impegnativo, ma potenzialmente vincente, a patto che l’atteggiamento in campo rispecchi il valore della maglia.

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Il CT ha invitato il gruppo ad accettare con maturità i fischi ricevuti a fine gara, definendoli come una naturale conseguenza dell’amarezza di tifosi delusi dai recenti risultati. Per ritrovare l’affetto della piazza, servirà una reazione immediata sul piano del carattere e della determinazione.

La risposta del gruppo è attesa già nella complessa trasferta sul campo della Turchia, dove l’Italia sarà chiamata a mostrare il giusto cambio di passo per rilanciare le proprie ambizioni.



