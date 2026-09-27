Atalanta, rinnovo ufficiale per Scalvini fino al 2031

Giorgio Scalvini-Atalanta insieme fino al 2031: i dettagli del rinnovo del difensore italiano

L’Atalanta prosegue nell’opera di blindatura dei propri gioielli e mette a segno un colpo fondamentale per il presente e per il futuro. Attraverso una nota ufficiale, la società bergamasca ha comunicato il rinnovo contrattuale di Giorgio Scalvini, pilastro della retroguardia nerazzurra e uno dei profili difensivi più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo. Il nuovo accordo legherà formalmente il calciatore al club fino al 30 giugno 2031.

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Dalle giovanili alla leadership in prima squadra

Nato nel 2003, Scalvini rappresenta il simbolo perfetto del modello di sviluppo del settore giovanile orobico. Entrato nel vivaio di Zingonia a soli 12 anni, il giovane centralne ha compiuto un percorso di crescita straordinario, bruciando rapidamente le tappe fino al debutto e alla consacrazione in prima squadra.

Con oltre 100 presenze ufficiali già collezionate tra Serie A e competizioni europee, Scalvini si è distinto per una maturità tattica fuori dal comune, un’ottima visione di gioco nella costruzione dal basso e una notevole potenza fisica nel gioco aereo. Caratteristiche che lo rendono un elemento imprescindibile negli schemi della Dea e un punto fermo anche nel giro della Nazionale italiana.

Il segnale del club e la nota ufficiale

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Il prolungamento su base pluriennale testimonia la totale fiducia della dirigenza nei confronti del classe 2003, allontanando le numerose sirene di mercato provenienti dai top club italiani ed esteri. Sotto la guida strategica del tecnico Gian Piero Gasperini, maestro nel valorizzare i giovani talenti e plasmarli secondo un calcio ad alta intensità e spiccata propensione offensiva, Scalvini ha trovato l’ambiente ideale per affinare le proprie doti individuali.

L’operazione conferma la volontà dell’Atalanta di mantenere un’ossatura solida ed identitaria per continuare a competere ai vertici del calcio italiano ed europeo nei prossimi anni.

COMUNICATO ATALANTA – “Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino. Un “figlio di Zingonia” che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’Atalanta vengono trasmessi fin da bambini. Esemplare nel comportamento, sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra“.