Sassuolo in ansia per Muric: il portiere si ferma con il Kosovo, attesi aggiornamenti

L’estremo difensore neroverde è uscito nel corso di Austria-Kosovo per un problema fisico: si attendono nelle prossime ore gli accertamenti

Ore di apprensione in casa Sassuolo per le condizioni di Arijanet Muric. Il portiere neroverde è stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida tra Austria e Kosovo, gara valida per la seconda giornata di Nations League e terminata con il successo della formazione di casa per 3-1.

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L’estremo difensore del Sassuolo è stato sostituito al 65’ minuto dopo aver accusato un problema fisico in seguito a una botta. L’infortunio è arrivato durante un’azione che ha portato al terzo gol dell’Austria guidata da Ralf Rangnick, episodio che ha costretto lo staff medico kosovaro a valutare immediatamente le condizioni del giocatore.

Muric, gli accertamenti chiariranno l’entità dell’infortunio

La situazione di Muric resta al momento da monitorare. Non sono ancora stati resi noti dettagli precisi sulle condizioni del portiere, che nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi agli esami medici necessari per stabilire la gravità del problema.

Il Sassuolo attende quindi aggiornamenti dalla sosta per le Nazionali, periodo che in più occasioni ha visto diversi club fare i conti con problemi fisici accusati dai propri giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

In caso di un’assenza prolungata, il tecnico neroverde dovrebbe affidarsi a Stefano Turati, pronto a prendere il posto di Muric tra i pali. Il portiere italiano rappresenterebbe infatti la prima alternativa in rosa qualora l’infortunio del numero uno kosovaro dovesse rivelarsi più serio del previsto.

Per il Sassuolo, dunque, resta alta l’attenzione sulle condizioni di Arijanet Muric, con la speranza che gli accertamenti possano escludere problematiche importanti e consentire al portiere di tornare rapidamente a disposizione.