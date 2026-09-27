Turchia-Italia, Montella sfida Mancini: «Darò tutto per la Turchia, l’Italia è altamente competitiva. Domani sarà emozionante»

Il ct turco presenta la sfida di Nations League e analizza gli Azzurri: parole anche su Güler, il futuro e il compleanno di Totti

Giornata di vigilia anche per la Turchia in vista della sfida di Nations League contro l’Italia di Roberto Mancini. Il match, in programma domani lunedì 28 settembre, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le selezioni dopo il debutto nella competizione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Alla vigilia della gara, il commissario tecnico turco Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, presentando una partita dal grande significato personale e sportivo.

LA SFIDA CONTRO L’ITALIA – «Che partita sarà? Sicuramente ai fini del risultato importantissima. Per me sarà emozionante, non l’avrei scelta. Darò tutto per la Turchia».

L’ex attaccante italiano ha poi spiegato che la formazione turca potrebbe presentare alcune modifiche rispetto alle precedenti uscite, considerando il calendario particolarmente intenso.

LE SCELTE E I CAMBI DI FORMAZIONE – «Io mi sono calato subito nella mentalità, non ho fatto fatica. Che Turchia vedrete? Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite in 11 giorni è inevitabile. Abbiamo assenze pesantissime, sarà un modo per vedere anche altri calciatori all’opera».

Montella elogia Güler: «Vede giocate che altri non vedono»

Tra gli argomenti affrontati dal commissario tecnico non poteva mancare il talento di Arda Güler, uno dei giocatori più rappresentativi della nuova generazione turca.

IL TALENTO DI GÜLER – «È speciale, vede giocate che altri non vedono. Sta crescendo molto anche in fase di non possesso. Può crescere ancora».

Montella ha poi aggiunto un paragone con un suo ex compagno di squadra, sottolineando le qualità tecniche del giovane talento.

IL PARAGONE CON MANCINI – «Güler come Mancini? Avrei avuto piacere a giocare anche con lui, è uno di quei giocatori a cui piace mandarti in porta».

Montella e il rapporto con l’Italia: «È altamente competitiva»

Durante la conferenza stampa, il tecnico della Turchia è tornato anche sulla possibilità, avuta in passato, di guidare la Nazionale italiana e sul suo attuale percorso.

IL FUTURO E LA NAZIONALE AZZURRA – «Nell’ultimo periodo no, diversi anni fa sì. Adesso non c’è spazio nella mia testa per pensare al futuro: ho due anni di contratto qui e li voglio onorare fino in fondo. Meritano la mia massima dedizione anche nei pensieri».

Montella ha poi espresso la propria opinione sul valore del calcio italiano, citando alcuni dei protagonisti della squadra di Mancini.

LA QUALITÀ DELL’ITALIA – «Ci sono i cicli nel calcio, ma se togliamo Spagna, Inghilterra, Francia, Portogallo, Germania che hanno un parco giocatori numericamente di un altro livello, l’Italia è altamente competitiva. Donnarumma, Bastoni, Barella. Pio, Kean, Tonali, Calafiori».

Infine, il commissario tecnico turco ha dedicato un pensiero a Francesco Totti, che ha festeggiato i 50 anni.

GLI AUGURI A TOTTI – «Gli ho fatto gli auguri nel nostro gruppo whatsapp con altri giocatori, gli ho detto ‘benvenuto nel girone di ritorno’ e che si goda questa età, che è bella».