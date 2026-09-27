Parma, addio a Cuesta: il tecnico saluta dopo la separazione con il club, arriva il messaggio ai tifosi

Dopo la vittoria contro il Genoa la società ducale e l’allenatore hanno deciso di interrompere il rapporto: Cuesta lascia un anno e mezzo dopo l’arrivo

Sorpresa in casa Parma. Nonostante la vittoria ottenuta nell’ultima giornata prima della sosta contro il Genoa di Daniele De Rossi, il club emiliano e Carlos Cuesta hanno deciso di interrompere il proprio rapporto professionale.

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La separazione è stata ufficializzata dalla società attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Parma Calcio, con le due parti che hanno raggiunto un accordo consensuale. La pausa per gli impegni delle Nazionali ha favorito la scelta, permettendo alla dirigenza di valutare con maggiore calma il profilo del prossimo allenatore.

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Cuesta lascia la panchina gialloblù dopo un percorso durato circa un anno e mezzo. Nella passata stagione il tecnico spagnolo era riuscito a centrare l’obiettivo della salvezza in Serie A con largo anticipo, chiudendo il campionato al tredicesimo posto e riuscendo a trasmettere alla squadra le proprie idee di gioco.

L’inizio della nuova stagione, però, non ha rispettato le aspettative iniziali. Dopo cinque giornate di campionato il Parma occupava il quindicesimo posto in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Nel comunicato ufficiale il club ha spiegato che alla base della decisione c’era la mancanza delle condizioni necessarie per continuare insieme il percorso.

Parma, il comunicato ufficiale sull’addio di Carlos Cuesta

La società ha annunciato la separazione attraverso una nota:

«Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa».

Il Parma ha inoltre comunicato che la seduta di allenamento successiva sarebbe stata affidata allo staff tecnico del club, in attesa della scelta del nuovo allenatore.

La società ha poi voluto ringraziare Cuesta e il suo staff per il lavoro svolto, augurando loro il meglio per il futuro professionale e umano.

Cuesta saluta Parma: il messaggio dell’allenatore sui social

Dopo l’ufficialità della separazione, Carlos Cuesta ha pubblicato una lunga lettera d’addio sul proprio profilo Instagram, ricordando il percorso vissuto in Emilia e ringraziando tutte le componenti del club.

L’ADDIO AI TIFOSI E AL CLUB – «Parma, grazie.

È stato un anno e mezzo intenso dove ho dato tutto me stesso, fino all’ultimo giorno, per una squadra e per un club ai quali mi sono legato profondamente.

Purtroppo non ci sono più le condizioni per proseguire questo percorso, ma questo non cambia il valore di un’esperienza ricchissima, che porterò sempre con me».

Nel suo messaggio l’ex tecnico del Parma ha poi dedicato parole importanti alla società, allo staff, ai giocatori e ai tifosi, sottolineando il legame creato durante il percorso.

«Grazie infinite ai tifosi, per il sostegno e il calore che non ci avete fatto mai mancare. Abbiamo dato tutto per rendervi orgogliosi e per onorare la maglia che rappresentavamo».

Cuesta chiude così la sua esperienza sulla panchina del Parma, mentre il club è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore chiamato a guidare la squadra nella seconda parte della stagione.