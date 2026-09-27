Inter, spunta il retroscena su Lautaro Martinez e il Barca

Lautaro Martínez-Barcellona, il retroscena della trattativa dell’estate: il sondaggio spagnolo e il “no” di Marotta

Il calciomercato estivo si arricchisce di un retroscena di alto livello: il Barcellona ha tentato un approccio concreto per Lautaro Martínez, capitano e leader indiscusso dell’Inter. L’attaccante argentino, fresco campione d’Italia con i nerazzurri e trascinatore della Albiceleste, è stato a lungo nel mirino della dirigenza blaugrana su indicazione del direttore sportivo Deco e del tecnico Hansi Flick, l’allenatore tedesco noto per il suo gioco ad altissima intensità e la conquista del Triplete con il Bayern Monaco.

Il sondaggio con l’entourage e la fedeltà nerazzurra

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Secondo quanto ricostruito dalla stampa spagnola, la società catalana ha mosso i primi passi esplorativi verificando la disponibilità del calciatore. Lautaro Martínez avrebbe mostrato apertura di fronte al fascino del club culé, ponendo tuttavia una condizione imprescindibile: l’eventuale trasferimento sarebbe dovuto avvenire esclusivamente attraverso un accordo pacifico, collaborativo e soddisfacente per l’Inter.

Di fronte alla mancanza di presupposti per un’uscita consensuale, il numero 10 e simbolo della formazione meneghina ha confermato la propria totale fedeltà alla causa nerazzurra. Il centravanti resta così la colonna portante dell’attacco dell’Inter guidata dal tecnico Cristian Chivu, inserito in una struttura societaria solida guidata dal presidente Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Dario Baccin.

Muro nerazzurro: la virata del Barcellona su Gabriel Jesus

La posizione del club di Viale della Liberazione è apparsa inamovibile fin da subito. In un contatto diretto tra la presidenza dell’Inter e il patron blaugrana Joan Laporta, la dirigenza milanese ha chiarito la completa incedibilità del proprio capitano.

Complicato anche dalle restrizioni relative al fair play finanziario e dai limiti del monte ingaggi, il Barcellona ha dovuto desistere dall’operazione. Incassato il no definitivo per l’argentino, il club catalano ha virato su un profilo dalle condizioni economiche più accessibili, definendo l’ingaggio dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, punta duttile e di movimento ex Arsenal e Manchester City, che ha completato il reparto offensivo a disposizione di Flick.

