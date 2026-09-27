 Tonali difende il nuovo corso azzurro alla vigilia di Turchia Italia: «Il tempo c’è, le nostre qualità usciranno»
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Tonali difende il nuovo corso azzurro alla vigilia di Turchia Italia: «Il tempo c’è, le nostre qualità usciranno»

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Published 1 minuto fa il 27 Settembre 2026
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Tonali Italia Belgio per calcio

Il centrocampista del Tottenham analizza la sconfitta contro il Belgio alla vigilia della sfida con la Turchia: il gruppo chiamato a reagire dopo il ko all’esordio

Dopo la sconfitta contro il Belgio nella prima giornata di Nations League, l’Italia è pronta a tornare in campo per cercare il riscatto contro la Turchia. Alla vigilia della sfida, il centrocampista del Tottenham e della Nazionale italiana Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento vissuto dagli Azzurri e la necessità di reagire dopo il passo falso dell’esordio.

La formazione guidata da Roberto Mancini ha iniziato il nuovo percorso con una sconfitta per 0-2 all’Olimpico di Roma, una gara nella quale il Belgio ha mostrato maggiore solidità e qualità soprattutto nella prima parte della sfida. Tonali ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra, sottolineando però la necessità di guardare avanti.

LA SCONFITTA CONTRO IL BELGIO E LA REAZIONE DEL GRUPPO«Tante persone credo siano rimaste deluse, dobbiamo essere onesti e parlare di quello che questo ko ha portato, dai fischi dei tifosi alle facce tristi in spogliatoio. Ma bisogna accettarlo perché la partita non è stata positiva e abbiamo meritato di perdere».

Il centrocampista azzurro ha poi evidenziato l’importanza di reagire immediatamente, considerando il calendario ravvicinato della competizione e la possibilità di invertire la rotta già contro la Turchia.

IL NUOVO CORSO DELL’ITALIA E I GIOVANI«Ora l’importante è reagire e possiamo farlo già dopo pochi giorni, il gruppo è molto sano, con tanti giovani. Avere tutto subito è difficile, non abbiamo la stella, il tempo c’è, dobbiamo passare il tempo assieme, lavorare e divertirci insieme».

Tonali ha quindi ribadito la fiducia nel progetto avviato da Mancini, difendendo una squadra profondamente rinnovata rispetto al passato e chiamata a costruire una nuova identità.

LA CRESCITA DEL GRUPPO AZZURRO«Siamo uomini sani, forti, con il tempo le nostre qualità usciranno».

Le parole del centrocampista del Tottenham arrivano in un momento delicato per la Nazionale, impegnata a ritrovare entusiasmo dopo le ultime delusioni e a valorizzare una generazione di giovani talenti chiamati a diventare protagonisti.

Contro la Turchia di Vincenzo Montella, l’Italia avrà quindi l’occasione di dare una prima risposta sul campo e dimostrare i progressi di un gruppo ancora alla ricerca del giusto equilibrio.

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