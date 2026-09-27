Tonali difende il nuovo corso azzurro alla vigilia di Turchia Italia: «Il tempo c’è, le nostre qualità usciranno»

Il centrocampista del Tottenham analizza la sconfitta contro il Belgio alla vigilia della sfida con la Turchia: il gruppo chiamato a reagire dopo il ko all’esordio

Dopo la sconfitta contro il Belgio nella prima giornata di Nations League, l’Italia è pronta a tornare in campo per cercare il riscatto contro la Turchia. Alla vigilia della sfida, il centrocampista del Tottenham e della Nazionale italiana Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento vissuto dagli Azzurri e la necessità di reagire dopo il passo falso dell’esordio.

La formazione guidata da Roberto Mancini ha iniziato il nuovo percorso con una sconfitta per 0-2 all’Olimpico di Roma, una gara nella quale il Belgio ha mostrato maggiore solidità e qualità soprattutto nella prima parte della sfida. Tonali ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra, sottolineando però la necessità di guardare avanti.

LA SCONFITTA CONTRO IL BELGIO E LA REAZIONE DEL GRUPPO – «Tante persone credo siano rimaste deluse, dobbiamo essere onesti e parlare di quello che questo ko ha portato, dai fischi dei tifosi alle facce tristi in spogliatoio. Ma bisogna accettarlo perché la partita non è stata positiva e abbiamo meritato di perdere».

Il centrocampista azzurro ha poi evidenziato l’importanza di reagire immediatamente, considerando il calendario ravvicinato della competizione e la possibilità di invertire la rotta già contro la Turchia.

IL NUOVO CORSO DELL’ITALIA E I GIOVANI – «Ora l’importante è reagire e possiamo farlo già dopo pochi giorni, il gruppo è molto sano, con tanti giovani. Avere tutto subito è difficile, non abbiamo la stella, il tempo c’è, dobbiamo passare il tempo assieme, lavorare e divertirci insieme».

Tonali ha quindi ribadito la fiducia nel progetto avviato da Mancini, difendendo una squadra profondamente rinnovata rispetto al passato e chiamata a costruire una nuova identità.

LA CRESCITA DEL GRUPPO AZZURRO – «Siamo uomini sani, forti, con il tempo le nostre qualità usciranno».

Le parole del centrocampista del Tottenham arrivano in un momento delicato per la Nazionale, impegnata a ritrovare entusiasmo dopo le ultime delusioni e a valorizzare una generazione di giovani talenti chiamati a diventare protagonisti.

Contro la Turchia di Vincenzo Montella, l’Italia avrà quindi l’occasione di dare una prima risposta sul campo e dimostrare i progressi di un gruppo ancora alla ricerca del giusto equilibrio.