Finisce l’era Cuesta, il Parma accelera: Gilardino il nome scelto per la panchina. I motivi dell’addio del tecnico spagnolo

L’allenatore spagnolo lascia i ducali dopo i contrasti sulla costruzione della rosa: il presidente Krause lavora al nuovo tecnico e punta su Gilardino

È terminata l’avventura di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. L’allenatore spagnolo ha infatti risolto consensualmente il proprio contratto con il club ducale dopo un confronto tra le parti che ha portato alla decisione di interrompere il rapporto professionale.

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Alla base della separazione ci sarebbero stati alcuni contrasti legati alla gestione del progetto tecnico e, in particolare, alla costruzione della rosa. Secondo quanto emerso da Pasquale Guarro, tra Cuesta e la società non sarebbe stata raggiunta la piena sintonia rispetto alle strategie iniziali concordate.

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La linea seguita dalla dirigenza, con il lavoro portato avanti dal direttore sportivo Federico Cherubini e dalla struttura tecnica del club, non sarebbe coincisa con le indicazioni dell’allenatore spagnolo. Una distanza di vedute che ha portato entrambe le parti a valutare la conclusione anticipata del percorso.

Parma, Gilardino favorito per sostituire Cuesta

Dopo l’addio a Carlos Cuesta, il Parma si è subito messo alla ricerca del nuovo allenatore. Il profilo in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Alberto Gilardino, già accostato alla panchina gialloblù nelle ultime ore.

L’ex tecnico di Pisa e Genoa è il candidato principale per raccogliere l’eredità dello spagnolo. L’altro nome valutato dalla società era quello di Roberto D’Aversa, ma non ci sarebbero stati contatti concreti con l’ex allenatore del Parma.

Nelle prossime ore è previsto un confronto tra il presidente del Parma Kyle Krause e Gilardino per provare a raggiungere un’intesa definitiva. Nel caso in cui le parti dovessero trovare un accordo, il tecnico dovrebbe poi procedere con la risoluzione del contratto ancora in essere con il Pisa.

Parma, la nuova guida tecnica attesa durante la sosta

La pausa per gli impegni delle Nazionali rappresenta per il Parma un momento utile per completare il cambio in panchina senza dover affrontare immediatamente un impegno ufficiale.

La società vuole affidare rapidamente la squadra al nuovo allenatore per permettere al tecnico di conoscere il gruppo e iniziare a lavorare sulle proprie idee tattiche. Dopo la vittoria contro il Genoa nell’ultima giornata prima della sosta, il Parma ripartirà con un nuovo progetto tecnico e l’obiettivo di dare continuità al percorso in Serie A.