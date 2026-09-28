Gilardino si avvicina al Parma: contatti positivi, l’ex bomber verso la panchina gialloblù

Dopo la separazione con Carlos Cuesta il club emiliano punta sull’ex allenatore di Genoa e Pisa: attesa la chiusura dell’accordo con il presidente Krause

Il Parma continua a lavorare per individuare il nuovo allenatore dopo la separazione consensuale con Carlos Cuesta. Il nome in cima alla lista della dirigenza gialloblù è quello di Alberto Gilardino, con i contatti tra le parti che, secondo quanto riportato da Sky Sport, stanno procedendo in maniera positiva.

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L’obiettivo del club emiliano è arrivare rapidamente alla fumata bianca e affidare la guida tecnica della squadra all’ex attaccante della Nazionale italiana, reduce dalle esperienze sulle panchine di Genoa e Pisa. Nelle prossime ore sono previsti nuovi confronti tra Gilardino e il presidente del Parma Kyle J. Krause per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Parma, Gilardino favorito dopo l’addio a Cuesta

Il profilo di Gilardino era già emerso nelle scorse ore come quello maggiormente gradito per raccogliere l’eredità di Carlos Cuesta. La separazione con l’allenatore spagnolo è arrivata a sorpresa, nonostante la vittoria ottenuta nell’ultima giornata prima della sosta contro il Genoa.

Il Parma ha deciso di interrompere il rapporto dopo un confronto interno tra società e tecnico, scegliendo di sfruttare la pausa per le Nazionali per cambiare guida e ripartire con un nuovo progetto. In questo avvio di stagione la squadra ha raccolto 4 punti nelle prime 5 giornate di Serie A, trovando il primo successo stagionale proprio nell’ultima gara disputata al Tardini.

La scelta del Parma: esperienza dopo la scommessa Cuesta

La candidatura di Alberto Gilardino rappresenta una strada diversa rispetto alla scelta fatta con Cuesta. Il tecnico classe 1982, infatti, porta con sé una maggiore esperienza nel calcio italiano e una conoscenza approfondita della Serie A.

L’ex attaccante ha inoltre un legame particolare con il Parma, club nel quale ha militato da calciatore dal 2002 al 2005, diventando uno dei protagonisti della squadra emiliana in quegli anni. Proprio per questo motivo il suo nome era già stato valutato dalla società nell’estate 2025 per il dopo Chivu, prima della scelta di puntare su Cuesta.

Gilardino pronto alla nuova sfida

Se i colloqui con il presidente Krause porteranno alla definizione dell’accordo, il tecnico dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al Pisa e successivamente potrà firmare il nuovo accordo con il Parma.

La sensazione è che il club gialloblù abbia scelto di puntare su un allenatore già abituato alla pressione della massima serie, affidandogli il compito di rilanciare la squadra e dare continuità al percorso stagionale.