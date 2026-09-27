Retroscena Mbappé, il Real Madrid aveva provato a fermarlo: la Francia lo schiera e arriva l’infortunio – Calcio News 24

L’attaccante è tornato in Spagna per sottoporsi agli esami: da Madrid era stata chiesta prudenza prima della sfida contro la Turchia

C’è preoccupazione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian Mbappé dopo l’infortunio accusato durante l’ultimo impegno con la Francia. Il club spagnolo sta seguendo con attenzione l’evoluzione del problema al ginocchio sinistro, soprattutto alla luce della gestione dell’attaccante durante la sfida contro la Turchia.

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Secondo quanto riportato da L’Equipe, lo staff medico dei Blancos non avrebbe accolto positivamente la scelta di schierare Mbappé dal primo minuto nella gara della Nazionale francese. Il capitano dei Bleus, infatti, si era presentato al ritiro con alcuni fastidi fisici e da Madrid sarebbe arrivata una richiesta di maggiore prudenza, con la speranza che il giocatore potesse essere preservato.

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Nonostante le indicazioni del club, Mbappé è stato regolarmente inserito nell’undici titolare della Francia. L’attaccante ha anche lasciato il segno sul risultato, realizzando il gol decisivo nella vittoria per 1-0, ma nel corso della partita ha poi accusato un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi.

Mbappé, gli esami e la cautela del Real Madrid

Rientrato in Spagna il giorno successivo alla sfida internazionale, il numero 9 del Real Madrid si è sottoposto a nuovi controlli medici per valutare la reale entità dell’infortunio.

Le prime informazioni provenienti da Madrid sembrerebbero essere rassicuranti, ma il club non vuole correre rischi e continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni del proprio principale riferimento offensivo. L’obiettivo è evitare ricadute e gestire nel modo migliore il recupero del giocatore.

L’attenzione del Real Madrid è aumentata anche per alcuni precedenti legati allo stesso ginocchio. Sempre secondo L’Equipe, Mbappé aveva già accusato problemi al ginocchio sinistro all’inizio del 2026, motivo per cui lo staff medico dei Blancos preferisce mantenere un atteggiamento prudente.

Anche Mourinho si informa sulle condizioni di Mbappé

La situazione ha attirato anche l’attenzione di José Mourinho, che avrebbe contattato personalmente il giocatore francese subito dopo l’infortunio per informarsi sulle sue condizioni.

Per il Real Madrid, dunque, la priorità è garantire il pieno recupero di Mbappé prima di un eventuale ritorno in campo. Il club valuterà passo dopo passo la situazione, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere la stagione dell’attaccante.