Valencia, Aguirre si presenta: «Non si può dire di no a un club storico come questo»

Il nuovo allenatore del Valencia ha parlato in conferenza stampa: entusiasmo per la nuova avventura e obiettivo di riportare il club ai vertici

Il nuovo allenatore del Valencia, Javier Aguirre, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina del club spagnolo. Il tecnico ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’incarico, sottolineando il prestigio della società e l’importanza della piazza.

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Aguirre ha evidenziato il valore storico del Valencia, una squadra con una grande tradizione nel calcio spagnolo e internazionale, soffermandosi anche sul ruolo fondamentale dei tifosi e sull’atmosfera del Mestalla.

Aguirre e la scelta Valencia: «Non si può dire di no»

IL RICHIAMO DEL CLUB – «Non si può dire di no al Valencia, è un club storico della Liga e del calcio mondiale. Hanno una tifoseria incredibile. Ho giocato lì da avversario e sì, ti senti intimidito. Voglio che il Mestalla sia uno stadio imponente per la squadra ospite. Voglio che la squadra torni dove merita di stare».

Il nuovo tecnico ha quindi spiegato come la decisione di accettare la panchina del Valencia non sia stata legata ad aspetti economici, ma esclusivamente alla possibilità di lavorare in un ambiente con grande storia e ambizione.

LA SCELTA PERSONALE – «Non stiamo parlando di soldi, come dice Braulio. Non ci ho nemmeno pensato. Ho rifiutato altre quattro offerte che avevo; ero felice con mia moglie e i miei figli. Ma lei ama il calcio più di me».

Le parole di Aguirre confermano dunque la volontà del tecnico di mettersi nuovamente alla prova in Liga, in una piazza importante come quella valenciana. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire alla crescita della squadra e riportare il Valencia nella posizione che, secondo l’allenatore, compete al club.

Il rapporto con la tifoseria e il peso del Mestalla saranno elementi centrali nel progetto del nuovo tecnico, chiamato a ricostruire entusiasmo e risultati intorno alla formazione spagnola.