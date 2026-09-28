Italia U21, Raimondo lascia il ritiro: Frosinone in allarme

L’attaccante ciociaro, vero uomo copertina dell’avvio di Serie A, è indisponibile per la sfida con l’Armenia e rientra a casa per gli accertamenti

Si apre con una brutta notizia la seconda settimana di lavoro dell’Italia Under 21. Gli Azzurrini di Silvio Baldini, ct toscano già protagonista in estate anche sulla panchina della Nazionale maggiore, giovedì 1° ottobre alle 18.30 (diretta su Rai 2) saranno di scena a Yerevan contro l’Armenia, nel penultimo turno delle qualificazioni all’Europeo di categoria, che si giocherà in Albania e Serbia. Alla trasferta, però, mancherà Antonio Raimondo.

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Il comunicato della FIGC

La Federazione ha spiegato che il gruppo, dopo una mattinata di attivazione in palestra, è tornato in campo alle 17 per la seduta pomeridiana al centro di Tirrenia, con l’unica eccezione dell’attaccante classe 2004: il giocatore “è stato valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro”. La squadra partirà mercoledì 30 settembre alla volta della capitale armena.

Frosinone in apprensione

La notizia preoccupa soprattutto il Frosinone di Massimiliano Alvini, dove Raimondo, di proprietà del Bologna, gioca in prestito. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del problema: le condizioni del giocatore verranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore, e solo allora si capirà se potrà essere della partita contro il Napoli, in programma sabato 10 ottobre alle 20.45 allo stadio Maradona, per la sesta giornata di Serie A.

Quattro gol in cinque gare

L’eventuale forfait sarebbe un colpo duro per i ciociaro: il centravanti è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, con quattro reti in cinque partite, frutto delle doppiette realizzate contro Fiorentina e Venezia. Per Baldini, intanto, si tratta di un’assenza pesante in un momento in cui il margine d’errore nel girone si è ridotto parecchio.