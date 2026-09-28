Cristiano Ronaldo non gioca con il Portogallo e fa discutere

Portogallo, la scelta di Jorge Jesus scuote Cristiano Ronaldo: panchina per tutta la gara e polemiche nel post partita



Il Portogallo continua a vincere e convince nel nuovo corso guidato da Jorge Jesus, allenatore portoghese chiamato a raccogliere una pesante eredità sulla panchina della Nazionale. Due successi nelle prime due uscite hanno confermato il buon avvio del progetto, ma a dominare il dibattito mediatico continua a essere Cristiano Ronaldo, protagonista suo malgrado di una serata ricca di polemiche.

Nel match vinto contro la Norvegia, il fuoriclasse dell’Al-Nassr è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti senza fare il proprio ingresso in campo. Una scelta tecnica che ha immediatamente attirato l’attenzione di tifosi e media, soprattutto considerando il ruolo centrale che il cinque volte Pallone d’Oro ha sempre avuto all’interno della selezione lusitana.

Ronaldo resta in panchina e mostra il suo disappunto

Le telecamere hanno seguito a lungo Ronaldo durante la partita, immortalando diverse reazioni di insofferenza e alcune espressioni che hanno rapidamente fatto il giro dei social network. Al triplice fischio finale, mentre il resto della squadra celebrava il successo insieme ai tifosi, l’attaccante portoghese si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi, evitando di partecipare ai festeggiamenti.

Un comportamento che ha inevitabilmente alimentato le discussioni attorno alla sua gestione e al suo ruolo nel nuovo Portogallo di Jorge Jesus.

L’episodio assume ulteriore rilevanza considerando che Ronaldo raramente è rimasto in panchina per tutta la durata di una gara ufficiale con la Nazionale. Nel corso della sua lunghissima carriera internazionale, situazioni simili sono state estremamente rare.

Jorge Jesus chiarisce la situazione

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Nel post partita, il commissario tecnico ha spiegato le ragioni della scelta. Jorge Jesus ha rivelato di aver preso in considerazione l’ipotesi di inserire Ronaldo nel corso della ripresa, per poi cambiare idea sulla base dell’andamento della partita.

Secondo il tecnico, la decisione non è stata dettata da problemi fisici, ma esclusivamente da esigenze tattiche. L’allenatore ha sottolineato di aver bisogno, in quel particolare momento della gara, di caratteristiche differenti rispetto a quelle offerte dal capitano portoghese.

Allo stesso tempo ha ribadito che Ronaldo resta pienamente parte del progetto tecnico e che potrebbe tornare titolare già nelle prossime uscite della Nazionale.

Un ruolo diverso nel nuovo Portogallo

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Le ultime settimane sembrano confermare un cambiamento nella gestione della leggenda portoghese. Già nella precedente vittoria contro il Galles, Jorge Jesus aveva deciso di sostituire Ronaldo durante la gara, spiegando la scelta con esigenze legate all’intensità del pressing e all’equilibrio tattico della squadra.

Si tratta di segnali chiari di un Portogallo che continua a fare affidamento sull’esperienza e sul talento del suo capitano, ma che allo stesso tempo cerca soluzioni nuove per affrontare le sfide future.

Le vittorie contro Galles e Norvegia hanno dato ragione al commissario tecnico sul piano dei risultati. Resta però da capire come evolverà il rapporto tra Ronaldo e il nuovo corso della Nazionale, in un momento in cui il Portogallo sembra voler costruire il proprio futuro senza rinunciare al peso della sua stella più rappresentativa.