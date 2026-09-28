Turchia-Italia, i convocati di Montella: Arda Güler e Demiral presenti nella lista dei 23

La Nazionale turca ha ufficializzato gli uomini scelti per la sfida di Nations League contro gli Azzurri: appuntamento questa sera alle 20:45 a Bursa
La Turchia si prepara alla sfida contro l’Italia nella seconda giornata di Nations League. Il commissario tecnico Vincenzo Montella ha diramato la lista dei 23 convocati per il match in programma questa sera, alle ore 20:45, a Bursa.
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Dopo il debutto nella competizione, la formazione turca punta sui propri uomini migliori per affrontare gli Azzurri di Roberto Mancini. Tra i nomi più attesi spiccano quello di Arda Güler, talento del Real Madrid, e diversi giocatori con esperienza internazionale come Merih Demiral, Zeki Çelik e Orkun Kökçü.
Di seguito l’elenco completo dei convocati della Turchia ruolo per ruolo.
Portieri
- Altay Bayındır
- Muhammed Şengezer
- Okan Kocuk
Difensori
- Zeki Çelik
- Merih Demiral
- Samet Akaydin
- Eren Elmalı
- Abdülkerim Bardakcı
- Ozan Kabak
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Eskihellaç
Centrocampisti
- Salih Özcan
- Orkun Kökçü
- Demir Ege Tıknaz
- İsmail Yüksek
Attaccanti
- Kerem Aktürkoğlu
- Deniz Gül
- Arda Güler
- Can Uzun
- İrfan Can Kahveci
- Oğuz Aydın
- Yunus Akgün
- Barış Alper Yılmaz
La gara contro l’Italia rappresenta un passaggio importante per il percorso della Turchia di Montella, chiamata a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo. Gli Azzurri, invece, arrivano alla sfida di Bursa dopo la sconfitta per 0-2 contro il Belgio e cercano una risposta immediata nel nuovo corso guidato dal commissario tecnico.