Germania ko contro la Grecia, Klopp stecca il debutto: Bisseck titolare ma arriva un nuovo passo falso

La Nazionale tedesca perde 1-0 ad Augusta e resta a un punto dopo due giornate di Nations League: decisivo il gol di Kourbelis

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Jurgen Klopp sulla panchina della Germania. Il nuovo commissario tecnico, subentrato a Julian Nagelsmann dopo il deludente percorso dei tedeschi al Mondiale, ha rimediato una sconfitta sorprendente contro la Grecia, mai vittoriosa in passato contro la formazione quattro volte campione del mondo.

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La gara disputata ad Augusta, valida per la seconda giornata del gruppo 2 di Nations League, si è conclusa con il successo della selezione ellenica per 1-0. A decidere l’incontro è stato il centrocampista dell’Asteras Tripolis Dimitrios Kourbelis, autore della rete decisiva al minuto 74.

Germania, Klopp cambia molto: Bisseck titolare in difesa

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Olanda nella prima partita del girone, la Germania ha collezionato un altro risultato negativo. Per le prime sfide ufficiali della sua gestione, Klopp ha deciso di ampliare il gruppo convocando ben 44 giocatori, dando spazio a diversi volti nuovi.

Tra le novità della formazione iniziale c’è stato anche Yann Bisseck, difensore dell’Inter, schierato titolare al centro della difesa insieme a Jonathan Tah. Per il nerazzurro si è trattato della seconda presenza assoluta con la maglia della Mannschaft, a distanza di oltre un anno dalla precedente apparizione.

Il reparto arretrato era completato da Vagnoman sulla fascia destra e Brown sul lato opposto. A centrocampo confermati Joshua Kimmich e Nmecha, mentre alle spalle dell’unica punta Ebnoutalib hanno agito Adeyemi, Schade e l’esordiente Conté.

Germania sterile in attacco: la Grecia punisce nel finale

Il dominio territoriale della Germania non è però bastato per trovare il gol. Per la prima volta dopo una striscia di dieci partite consecutive sempre a segno, la Nazionale tedesca è rimasta senza reti.

Le occasioni più importanti sono capitate ad Adeyemi, attaccante del Barcellona, che non è riuscito a superare il portiere greco Tzolakis. Dopo una lunga fase di pressione senza risultati, la Grecia ha trovato il gol decisivo nella ripresa: Kourbelis si è inserito in area e, anche grazie alla deviazione di Kimmich, ha superato Nübel.

Klopp cerca risposte: la Germania deve risalire in classifica

La sconfitta rappresenta un passo indietro per la Germania, chiamata ora a reagire nei prossimi appuntamenti. Gli uomini di Klopp torneranno in campo il 1° ottobre contro la Serbia, prima della nuova sfida alla Grecia in programma il 4 ottobre.

Dopo le prime due giornate di Nations League, la Germania occupa il terzo posto nel girone con un solo punto, alle spalle di Olanda e Grecia. Per Klopp il lavoro da fare è ancora molto: il nuovo ciclo tedesco è appena iniziato, ma i primi risultati hanno già evidenziato diverse difficoltà.