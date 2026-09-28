Nuovo stadio Bologna, ore decisive: entro domani la risposta sul progetto da 300 milioni per Euro 2032

Il club rossoblù e BolognaFiere devono definire la fattibilità dell’impianto nell’area Fiera: gli ultimi sviluppi

Settimana decisiva per il progetto del nuovo stadio del Bologna. Tra oggi e domani è attesa la risposta definitiva del club rossoblù e di BolognaFiere sulla fattibilità dell’operazione relativa alla costruzione di un nuovo impianto nell’area Fiera, un passaggio fondamentale in vista della scadenza di mercoledì per la presentazione della documentazione completa con l’obiettivo di rientrare tra le strutture candidate per Euro 2032.

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Un’eventuale ammissione del progetto potrebbe garantire un contributo di circa 30 milioni di euro, elemento importante per sostenere un investimento complessivo stimato intorno ai 300 milioni di euro.

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Bologna, il progetto del nuovo stadio prende forma

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, dopo l’accantonamento del progetto di restyling del Dall’Ara, il Bologna di Joey Saputo punta sul nuovo impianto come soluzione strategica per il futuro del club.

Il presidente rossoblù avrebbe già manifestato la disponibilità a investire una cifra compresa tra i 50 e i 75 milioni di euro nella società privata che dovrebbe occuparsi della gestione dello stadio insieme a BolognaFiere. Nella struttura societaria sarebbero coinvolti anche il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

L’idea alla base del progetto non riguarda soltanto il calcio, ma prevede un impianto polisportivo capace di ospitare anche concerti, eventi e iniziative legate al mondo fieristico. Una struttura pensata quindi come un polo di interesse per la città, con l’obiettivo di creare nuove opportunità economiche durante tutto l’anno.

Investimento da 300 milioni: già coperti 200 milioni

Nel piano del nuovo stadio del Bologna rientrano anche i rapporti con partner internazionali del settore eventi, tra cui Live Nation, società che già cura diversi appuntamenti musicali al Dall’Ara, oltre ad altre realtà interessate alla gestione energetica e organizzativa dell’impianto.

Dei 300 milioni di euro previsti per l’operazione, circa 200 milioni sarebbero già coperti, mentre altri 30 milioni potrebbero arrivare attraverso finanziamenti. I restanti 70 milioni sarebbero legati al coinvolgimento di partner capaci di contribuire alla realizzazione dei lavori e allo sviluppo degli eventi.

Tra tutti i soggetti coinvolti cresce quindi l’ottimismo per arrivare a una definizione positiva del progetto entro le prossime ore. Il nuovo stadio rappresenterebbe un passaggio fondamentale per il futuro del Bologna e per la candidatura della città in vista di Euro 2032.