Mancini dopo Turchia Italia: «Menzione è per tutti, una grande partita»

Il commissario tecnico azzurro analizza la sfida di Bursa contro la Turchia: tutte le dichiarazioni di Mancini dopo il match di Nations League

L’Italia torna a sorridere e conquista tre punti pesantissimi in trasferta superando la Turchia con un perentorio 4-1. A sbloccare il match è la rete di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter abile nei tempi di inserimento e nell’impostazione; l’allungo azzurro porta poi le firme di Davide Frattesi, dinamica mezzala dalle spiccate doti offensive, e di Michael Kayode, promettente esterno di spinta a segno appena cinque minuti più tardi. A chiudere definitivamente i conti nella ripresa ci pensa Francesco Pio Esposito, imponente centravanti di manovra e riferimento d’attacco.

Un successo netto che permette alla Nazionale di ripartire con entusiasmo sotto la guida di un Roberto Mancini ampiamente soddisfatto e orgoglioso dell’atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi. Le sue parole a Rai Sport:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA PARTITA – «La menzione è per tutti, hanno fatto una grande partita. Raspadori ha cercato lo spazio che doveva, l’abbiamo tolto perché l’avremmo fatto dopo 5’. Sono stati bravi tutti».

FUTURO – «Adesso pensiamo a questa partita e poi cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa. Giovani? Per essere una prima partita hanno fatto bene, quindi complimenti a loro».