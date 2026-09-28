Pagelle Turchia Italia: brillano i fratelli Esposito - I VOTI

Pagelle Turchia Italia: questi i nostri voti e i nostri giudizi ai protagonisti in campo a Bursa per il match di Nations League

Un’Italia grintosa, cinica e travolgente si riscatta dopo il passo falso subito contro il Belgio, imponendosi con un perentorio 4-1 sul campo della Turchia. Nello scenografico e caldissimo impianto di Bursa, gli Azzurri guidati dal Selezionatore Roberto Mancini sfornano una prestazione di altissimo profilo, dominando la prima frazione di gara e gestendo con maturità il ritorno degli avversari nella ripresa per conquistare tre punti fondamentali in UEFA Nations League.

Primo tempo da applausi: Bastoni, Frattesi e Kayode calano il tris

L’avvio di gara dell’Italia è travolgente. Dopo le prime sortite offensive firmate da Giacomo Raspadori e dal giovane centravanti Francesco Pio Esposito — imponente riferimento d’attacco in forza all’Inter e abile nella protezione della palla —, la gara si sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro dotato di eccellente visione di gioco e impostazione, approfitta di uno svarione di Zeki Çelik per siglare lo 0-1.

Gli Azzurri continuano a spingere con manovre fluide e al 23′ raddoppiano: uno splendido scambio orchestrato da Raspadori ed Esposito libera al tiro l’esterno Michael Kayode; la conclusione viene respinta dal portiere Altay Bayındır, ma sul pallone si avventa Davide Frattesi, abile centrocampista d’inserimento, che firma il tap-in dello 0-2. Passano appena quattro minuti e l’Italia cala il tris: Esposito rifinisce ancora per Kayode, il quale questa volta non sbaglia e trafigge l’estremo difensore turco prima dell’intervallo.

Risposta turca e sigillo finale di Pio Esposito

Ad inizio ripresa, il ct della Turchia Vincenzo Montella prova a scuotere i suoi con tre cambi, mentre Mancini inserisce Nicolò Cambiaghi al posto di Raspadori. La Turchia accorcia subito le distanze al 47′ con Barış Alper Yılmaz su assist di Aydın, riaccendendo l’entusiasmo degli spalti.

L’illusione turca dura tuttavia pochissimo: su capovolgimento di fronte, Sandro Tonali colpisce un clamoroso palo dal limite dell’area, ma sulla palla vagante si avventa Pio Esposito, che di testa realizza la rete del definitivo 4-1 coronando una prestazione da assoluto protagonista. Nel finale la Turchia si vede annullare un secondo gol a Yılmaz per posizione di fuorigioco di Kerem Aktürkoğlu, prima del triplo fischio dell’arbitro Oliver che consacra il successo azzurro.

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PAGELLE TURCHIA-ITALIA

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir 4.5; Celik 4.5, Merih Demiral 4.5 (dal 46’ Bardakci 5.5), Kabak 5; Aydin 6, Ozcan 5 (dal 75’ Tiknaz sv), Kokcu 5.5 (dal 46’ Yuksek 6), Elmali 5.5; Arda Guler 6, Uzun 5 (dal 46’ Akturkoglu 5); Yilmaz 7. CT: Vincenzo Montella 4.5.

ITALIA 4-3-3: Donnarumma 6.5; Kayode 7, Scalvini 5.5, Bastoni 7, Ruggeri 6.5; Frattesi 7, Fagioli 6 (dal 75’ Romano), Tonali 6.5, F. P. Esposito 7.5 (dal 75’ Scamacca), Raspadori 6.5 (dal 46’ Cambiaghi) S. Esposito 6.5 (dal 63’ Doumbia 6). CT: Roberto Mancini 7.