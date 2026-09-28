Turchia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Appuntamento alle 20:45 a Bursa per Turchia Italia, match del secondo turno del gruppo 1 della Nations League: segui il live con noi

L’Italia torna in campo per la seconda giornata del girone di UEFA Nations League. Dopo il debutto amaro contro il Belgio, la Nazionale guidata dal Selezionatore Roberto Mancini va a caccia di un riscatto immediato al Büyükşehir Belediye Stadyumu di Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella.

Segui con noi la cronaca diretta del match a partire dalle ore 20:45: dall’annuncio delle formazioni ufficiali agli aggiornamenti del risultato in tempo reale, per non perdere neanche un minuto della sfida azzurra in terra turca.

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LIVE

51′ GOL ITALIA! – Francesco Pio Esposito è il primo a raccogliere il pallone su un rimbalzo e a portarlo a casa! Colpo di testa fantastico all’interno dell’area!

47′ ACCORCIA LA TURCHIA! – Oguz Aydin mette la palla nei piedi di Baris Yilmaz (Turchia) che, a porta, non ha problemi a segnare. 1:3.

Fine primo tempo

27′ TRIS ITALIA! – Ci aveva provato poco prima Kayode ma la seconda volta la mette in porta: riceve da Pio Esposito e mette di piatto alle spalle di Bayindir

22′ RADDOPPIO ITALIA – Bei fraseggi della Nazionale italiana: palla per Pio Esposito, tocco poi per Kayode che prova il tiro in porta e dopo il tocco del portiere della Turchia mette da due passi in rete Frattesi.

9′ GOL ITALIA – Alessandro Bastoni arriva sulla palla calciata in area dal corner e la infila dritta sotto la traversa. Il portiere non ha avuto il tempo per reagire.

Fischio d’inizio

TURCHIA-ITALIA, IL TABELLINO: 1-4

Marcatori: 9′ Bastoni, 22′ Frattesi, 27′ Kayode, 47′ Yilmaz, 51′ Pio Esposito

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali, F. P. Esposito, Raspadori, S. Esposito. CT: Roberto Mancini.