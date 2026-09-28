Olanda, tegola Gakpo: l’attaccante lascia il ritiro e torna al Liverpool per un infortunio. Le sue condizioni

L’attaccante degli Oranje si è fermato contro la Serbia dopo pochi minuti: Xavi perde un’altra pedina offensiva e non convoca nessun sostituto

Brutte notizie per l’Olanda di Xavi, che dovrà fare a meno di Cody Gakpo per il resto della sosta internazionale. L’attaccante del Liverpool è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro la Serbia, disputata il 27 settembre.

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Il giocatore era stato schierato titolare, ma dopo appena 12 minuti ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema fisico accusato dopo un contrasto con Lukic. Gakpo ha lasciato il terreno di gioco zoppicando e gli esami successivi stabiliranno con maggiore precisione l’entità dell’infortunio.

L’attaccante farà quindi ritorno a Liverpool, dove verrà valutato dallo staff medico del club inglese. Una decisione che permette alla società e alla Nazionale olandese di monitorare attentamente le sue condizioni in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il comunicato dell’Olanda sulle condizioni di Gakpo

La federazione olandese ha confermato ufficialmente l’assenza del giocatore per il resto della finestra internazionale, comunicando anche la scelta di non convocare un sostituto.

LO STOP DELL’ATTACCANTE – «Cody Gakpo non è disponibile per il resto del periodo internazionale. L’attaccante ha avuto un infortunio domenica nella trasferta contro la Serbia (1-2) e torna al suo club Liverpool. Non verrà chiamato alcun sostituto per Gakpo».

Olanda, emergenza in attacco per Xavi

L’infortunio di Gakpo aggrava ulteriormente la situazione nel reparto offensivo dell’Olanda. Gli Oranje avevano già dovuto rinunciare a diversi giocatori importanti, tra cui Malen e Kluivert, mentre nella prima sfida contro la Germania si era fermato anche Brobbey.

Contro la Serbia, il suo posto è stato preso da Meerdink, protagonista assoluto della partita con una doppietta che ha permesso alla formazione olandese di conquistare un risultato positivo.

Ora Xavi dovrà fare i conti con scelte ridotte in vista delle prossime sfide contro Grecia e nuovamente Serbia. L’assenza di un elemento come Gakpo, diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti principali della Nazionale, rappresenta una difficoltà importante per il commissario tecnico olandese.