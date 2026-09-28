Bastoni: «Zenica? Sarò in debito con gli italiani almeno per i prossimi 4 anni»

Bastoni: «Ogni volta per me è inevitabile ripensare a quella notte di Zenica…Sarò in debito con tutti gli italiani almeno per i prossimi 4 anni»

Dopo il passo falso al debutto contro il Belgio, l’Italia cambia completamente ritmo e cala il poker sul campo della Turchia. Alla Timsah Arena di Bursa, la Nazionale guidata dal Selezionatore Roberto Mancini si impone con un netto 4-1 al termine di una gara dominata fin dai primi minuti di gioco, conquistando tre punti fondamentali per la classifica del raggruppamento di UEFA Nations League.

Intervenuto ai microfoni della Rai nel post-partita, il centrale azzurro ha sottolineato l’importanza della reazione mostrata dalla squadra dopo il recente stop subito contro il Belgio. Dopo il successo conquistato a Bursa, il centrale azzurro traccia un bilancio della prestazione contro la Turchia e torna ad analizzare l’amarezza per l’eliminazione dalla corsa mondiale.

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PAROLE – «Ogni volta per me è inevitabile ripensare a quella notte di Zenica...Sarò in debito con tutti gli italiani almeno per i prossimi 4 anni, ma speriamo di recuperare questa cosa. Nonostante tutto io ho sempre scelto di prendermi le mie responsabilità andando avanti a testa alta, so quanto valgo e cosa posso dare, con l’aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l’Italia dove merita»

«Sappiamo di aver toccato il punto più basso, ma siamo un gruppo giovane e vogliamo ripartire. Chiedo solo un po’ d’equilibrio e pazienza, se i tifosi devono prendersela con qualcuno lo facciano con noi che siamo più abituati a queste pressioni e queste critiche».