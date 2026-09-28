Turchia Italia: contestazione dei tifosi contro Hacıosmanoğlu

Turchia-Italia, caos a Bursa: contestazione dei tifosi, il presidente Hacıosmanoğlu lascia lo stadio. Cori anche contro il ct Montella

Un clima di forte tensione e accesa contestazione ha caratterizzato la sfida di UEFA Nations League tra la Turchia e l’Italia disputata al Büyükşehir Belediye Stadyumu di Bursa. La prestazione offerta dalla selezione di casa durante i primi quarantacinque minuti di gioco ha scatenato la delusione e la rabbia dei sostenitori locali, culminata al duplice fischio del direttore di gara con un passivo di 0-3 a favore della formazione azzurra.

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Fischi a Bursa e l’addio del presidente Hacıosmanoğlu

Dagli spalti dell’impianto turco si sono levati cori di feroce protesta indirizzati ai vertici della Federazione calcistica turca (TFF) e, in particolar modo, al presidente İbrahim Hacıosmanoğlu. Secondo le ricostruzioni fornite dall’emittente locale Bpthaber, l’atmosfera incandescente e i cori ostili provenienti dalla tifoseria hanno spinto il numero uno del movimento calcistico turco ad abbandonare precipitosamente la tribuna d’onore prima del secondo tempo.

La reazione del pubblico è esplosa di fronte al netto dominio mostrato dalla squadra di Roberto Mancini, il Selezionatore azzurro abile nel riorganizzare l’assetto tattico dell’Italia e a guidare i suoi verso un parziale schiacciante già nella prima frazione di gara.

Nel mirino anche Montella: chieste le dimissioni

La contestazione non ha risparmiato la guida tecnica della Nazionale turca. Nel mirino dei tifosi è finito direttamente il Commissario Tecnico Vincenzo Montella, ex attaccante di rilievo internazionale e allenatore votato ad un calcio propositivo. Dagli spalti sono intonati cori espliciti che chiedevano a gran voce le dimissioni immediate sia del presidente federale Hacıosmanoğlu sia dello stesso tecnico italiano.

Le assenze di elementi chiave e le difficoltà strutturali mostrate in fase difensiva hanno compromesso il rendimento della squadra, trasformando la serata di Bursa in una vera e propria crisi di risultati e di ambiente per tutto il movimento calcistico transalpino.