Parma, rebus panchina risolto: Alberto Gilardino è in città

Parma, ci siamo! Vicinissima la fumata bianca per la panchina: Gilardino è in città, ha anche risolto il contratto con il Pisa

Alberto Gilardino è pronto a iniziare una nuova avventura professionale e a sedersi sulla panchina del Parma. L’ex attaccante campione del mondo nel 2006 — tecnico emergente, carismatico e abile nel valorizzare le risorse offensive del proprio scacchiere — è giunto in città in serata per definire gli ultimi dettagli dell’accordo con la dirigenza ducale, dove raccoglierà l’eredità del tecnico uscente Carlos Cuesta, allenatore spagnolo giovane e dalle idee tattiche moderne dopo l’addio a sorpresa.

La nota ufficiale del Pisa e i dettagli del contratto

A confermare l’imminente fumata bianca è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Pisa, ultima società a cui il tecnico piemontese era legato contrattualmente. Il club nerazzurro ha infatti annunciato la risoluzione consensuale dell’accordo con l’allenatore e con il suo staff, valido in origine fino al 30 giugno 2027: «Il Pisa Sporting Club comunica di aver consensualmente risolto il rapporto professionale con il tecnico Alberto Gilardino. La Società rivolge i migliori auspici al tecnico per il prosieguo della carriera».

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Risolto il vincolo con i toscani, Gilardino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al suo arrivo a Parma, manifestando tutto il proprio entusiasmo: «Ci vediamo presto, sono felicissimo». Per lui è pronto un contratto con il club crociato valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione che rimarrà a discrezione esclusiva della società. Non sono previste clausole di prolungamento automatico legate al raggiungimento di specifici traguardi sportivi.

L’intesa con il presidente Krause per il rilancio crociato

Dopo l’addio inatteso con Cuesta, la dirigenza emiliana non ha perso tempo. L’area tecnica ha individuato immediatamente in Gilardino il profilo ideale per dare continuità al progetto sportivo e, a seguito di un confronto diretto con il presidente Kyle Krause, è stata raggiunta la quadratura economica e strategica. Nelle prossime ore sono previste le firme ufficiali e il primo allenamento del nuovo corso crociato.