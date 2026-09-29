La notte storica in azzurro degli Esposito, Pio e Sebastiano riscrivono la storia dell’Italia 111 anni dopo: «Vittoria dedicata alla nonna»

Fratelli titolari in Nazionale dopo oltre 111 anni: la vittoria contro la Turchia regala un momento unico alla famiglia Esposito

Una serata destinata a rimanere nella storia del calcio italiano. La vittoria dell’Italia contro la Turchia per 4-1 non è stata soltanto una risposta importante dopo la sconfitta contro il Belgio, ma anche il palcoscenico di un momento speciale per la famiglia Esposito.

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Francesco Pio Esposito ha trovato ancora una volta il gol con la maglia azzurra, firmando la sua sesta rete in undici presenze con la Nazionale, mentre il fratello Sebastiano Esposito ha vissuto l’emozione dell’esordio assoluto. I due attaccanti sono rimasti in campo insieme per 63 minuti, prima della sostituzione del giocatore del Sassuolo, sostituito da Doumbia.

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Pio e Sebastiano Esposito nella storia della Nazionale italiana

La presenza contemporanea dei due fratelli ha scritto una nuova pagina del calcio italiano. Gli ultimi fratelli a scendere in campo insieme con la maglia azzurra erano stati Filippo e Simone Inzaghi il 15 novembre 2000, nell’amichevole vinta 1-0 contro l’Inghilterra al Delle Alpi di Torino. In quell’occasione, però, i due erano rimasti sul terreno di gioco soltanto per 11 minuti.

Gli Esposito, invece, hanno avuto un privilegio ancora più raro: essere entrambi titolari in una partita della Nazionale. Prima di loro era successo agli Aldo e Luigi Cevenini, il 31 gennaio 1915, nella vittoria per 3-1 contro la Svizzera, con entrambi i fratelli capaci di andare a segno. Sono quindi trascorsi oltre 111 anni dall’ultima volta.

La gioia della famiglia Esposito e il gol dedicato alla nonna

Sugli spalti e davanti alla televisione, papà Agostino e mamma Flavia avranno vissuto un’emozione speciale nel vedere i due figli cantare l’inno e festeggiare insieme sotto la curva dei tifosi italiani. Una gioia condivisa anche dal terzo fratello, Salvatore Esposito, oggi alla Sampdoria, che era stato il primo della famiglia a vestire la maglia azzurra nel 2022 contro l’Inghilterra, sempre con Roberto Mancini in panchina.

L’ESORDIO DI SEBASTIANO – «Non ho caricato mio fratello Sebastiano di altre pressioni – ha raccontato Pio – perché mi ricordo come ero emozionato la sera del mio esordio in Nazionale. Spero se la sia goduta e che adesso succeda altre volte di giocare insieme in azzurro».

Pio Esposito protagonista contro la Turchia

Il centravanti dell’Inter ha completato la festa personale segnando di testa il gol del definitivo 4-1, dopo la respinta del palo sul tiro di Sandro Tonali. Una rete importante, arrivata nel momento in cui la Turchia aveva provato a riaprire la partita.

LA DEDICA DEL GOL – «Ci tengo a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili. Volevo tanto segnare per lei e sono contento di esserci riuscito».

Ora l’Italia guarda con maggiore entusiasmo al futuro, anche se il prossimo appuntamento sarà la difficile sfida contro la Francia a Parigi. Gli Azzurri ripartono però con una certezza: il talento e la voglia di emergere della nuova generazione.