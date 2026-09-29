“Numero 10”, lo spettacolo su Maradona debutta a Napoli: il compositore Phil Mer racconta la nascita del progetto

Il compositore della colonna sonora e batterista dei Pooh presenta lo spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona: un viaggio teatrale tra mito, uomo e leggenda

Non sarà un semplice spettacolo dedicato a un campione, ma un vero e proprio viaggio nella storia di Diego Armando Maradona, il più grande simbolo del calcio mondiale e icona indiscussa di Napoli. Dal prossimo 3 ottobre il Palapartenope ospiterà “Numero 10”, una produzione teatrale che punta a raccontare El Pibe de Oro andando oltre il mito sportivo e mostrando anche l’uomo dietro il fenomeno.

A raccontare la nascita del progetto ai microfoni di Sport+TV è stato Phil Mer, batterista dei Pooh e autore della colonna sonora dello spettacolo. Il musicista ha spiegato come l’idea sia nata dall’incontro tra la giovane regista Carolina Fanelli e il teatro Palapartenope, con l’obiettivo di creare qualcosa di mai realizzato prima sul rapporto tra Maradona e la città partenopea.

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LA NASCITA DELLO SPETTACOLO – «Lo spettacolo Numero 10, non è un musical ma uno spettacolo teatrale di impianto cinematografico, nasce come una sfida tra me, la giovane regista Carolina Fanelli e il teatro Palapartenope di Napoli: ci siamo detti “non esiste uno spettacolo su Maradona a Napoli”. Quindi ci siamo messi a fare un po’ di brainstorming ed è nata questa idea. Siamo riusciti a coinvolgere un cast stellare. L’obiettivo è di portare lo spettacolo anche negli altri teatri italiani».

Numero 10, uno spettacolo monumentale dedicato a Maradona

Il progetto vuole unire teatro, musica e immagini per raccontare una figura capace di andare oltre il calcio. La produzione prevede una grande struttura scenica, con numerosi artisti coinvolti e una forte componente musicale.

LA SCENOGRAFIA E LE MUSICHE – «Lo spettacolo sarà monumentale, 16 ballerini in scena, scenografie imponenti… Le musiche di cui mi sono occupato sono per lo più strumentali, poi ci sono alcuni brani cantati, rappati da Ivan Granatino e cantati da Lina Sastri, che quest’ultima in scena sarà la mamma di Maradona».

Phil Mer ha inoltre raccontato il legame particolare con Napoli, città conosciuta durante il periodo in cui accompagnava Pino Daniele, altro grande simbolo della cultura partenopea.

“Numero 10” punta dunque a essere un omaggio emozionale a Maradona, raccontando non soltanto le imprese sul campo, ma anche il rapporto umano e profondo con una città che ancora oggi considera il campione argentino una leggenda senza tempo.