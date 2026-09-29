Como, Jacobo Ramon esalta il progetto: «Siamo una grande squadra, ce lo siamo meritato. Real Madrid? Sto bene qui»

Il difensore dei lariani ha parlato alla Gazzetta dello Sport del percorso del club, di Fabregas, della Champions League e della Nazionale italiana

Il Como continua a vivere un momento storico dopo la conquista della Champions League, un traguardo arrivato al termine di un percorso ambizioso e costruito con grande programmazione. A raccontare le sensazioni della squadra è stato Jacobo Ramon, difensore biancoblù intervistato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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Il centrale spagnolo ha sottolineato come il progetto del club fosse già orientato verso grandi obiettivi, anche se il raggiungimento della massima competizione europea ha rappresentato una sorpresa.

IL PERCORSO DEL COMO – «Beh, era chiaro che quello del Como era un progetto ambizioso – esordisce -. Avevamo grandi aspettative, ma magari non tanto grandi come la Champions. È stato un cammino spettacolare con un finale magnifico. Siamo una grande squadra, ce lo siamo meritato».

Como, Ramon elogia Fabregas: «Sono migliorato e cresciuto tantissimo»

Una parte importante del successo del Como porta la firma di Cesc Fabregas, allenatore capace di valorizzare diversi giovani e di creare un’identità precisa alla squadra. Ramon ha raccontato il rapporto con il tecnico spagnolo e la fiducia ricevuta fin dal primo contatto.

IL RAPPORTO CON FABREGAS – «Fabregas mi aveva chiamato mostrandomi grande fiducia, però sinceramente non mi aspettavo di giocare tanto e subito. Sono migliorato e cresciuto tantissimo».

Dopo la sosta il Como sarà atteso dalla sfida contro la Roma, una partita che il difensore considera un appuntamento di grande livello. Ramon ha parlato anche della lotta per lo scudetto, indicando l’Inter tra le squadre più competitive.

LE SFIDE CONTRO LE BIG – «La Roma è fortissima e lotterà per lo scudetto. Inter è la grande favorita? Hanno vinto con distacco un anno fa, si sono rafforzati bene e sono partiti col piede giusto. Però cercheremo di metterli in difficoltà. E il Como? Non ci pensiamo. Abbiamo appena iniziato. Cercheremo di vincerle tutte e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Piano piano».

Jacobo Ramon e la Champions League: «Una meraviglia»

Il difensore ha poi raccontato l’emozione dell’esordio europeo, vissuto con grande entusiasmo dal gruppo.

L’ESORDIO IN CHAMPIONS – «Una meraviglia. Avevamo una gran voglia di giocarla e si è visto nell’esordio col Lipsia: siamo entrati super super motivati ed è andata benissimo».

Ramon sulla Nazionale italiana: «Tornerete grandi»

Nel corso dell’intervista, Ramon ha parlato anche delle difficoltà attraversate dall’Italia e del momento della Nazionale azzurra. Lo spagnolo ha spiegato di non riuscire a comprendere completamente i problemi della squadra di Roberto Mancini, vista la qualità presente nella rosa.

LE DIFFICOLTÀ DELL’ITALIA – «Perché ci sono tanti giocatori di ottimo livello – ha proseguito il centrale dei lariani – sinceramente non riesco a spiegarmi cosa succede quando vanno in nazionale. Se guardi la formazione schierata contro il Belgio c’era tanta qualità. Non so cosa dire, ma sinceramente io penso che potete stare tranquilli, che il futuro è in buone mani, tornerete grandi».

Infine, Ramon ha parlato anche del proprio futuro e del possibile ritorno al Real Madrid, che mantiene un diritto di ricompra sul cartellino del giocatore.

IL FUTURO AL COMO – «Io dico solo una cosa, che è una certezza assoluta: sto benissimo al Como – ha sentenziato -. Abbiamo appena iniziato la stagione e non penso ad altro. Bisogna fare una grande stagione, nada más».