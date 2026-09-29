Turchia, Montella nel mirino dopo il ko con l’Italia: i tifosi chiedono le dimissioni

La pesante sconfitta contro gli Azzurri apre una fase di riflessione: critiche della stampa turca e futuro del ct italiano sotto osservazione

La Turchia vive un momento estremamente delicato dopo la pesante sconfitta contro l’Italia nella seconda giornata di Nations League. La nazionale guidata da Vincenzo Montella, già battuta di misura dalla Francia nel primo appuntamento del girone, è crollata davanti al proprio pubblico a Bursa, incassando un netto 4-1 dagli Azzurri.

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Una serata complicata per la formazione turca, travolta dalla squadra di Roberto Mancini con tre reti subite nell’arco di appena 27 minuti. Un risultato che ha fatto esplodere la delusione dei tifosi presenti allo stadio, che al termine della gara hanno manifestato apertamente il proprio malcontento.

Turchia, i tifosi contestano Montella dopo il ko con l’Italia

Al fischio finale, dagli spalti si sono alzati cori contro il commissario tecnico italiano, con una parte del pubblico che ha invocato le sue dimissioni. Un clima sempre più pesante dopo il Mondiale 2026, terminato con l’eliminazione nella fase a gironi nonostante una rosa considerata ricca di talento.

Anche la stampa turca ha immediatamente analizzato il momento della squadra, puntando l’attenzione sulle scelte tattiche e sulla gestione del gruppo da parte dell’allenatore.

LE CRITICHE DELLA STAMPA TURCA – Fanatik ha commentato: «Siamo arrivati al Mondiale con grande fiducia, ma siamo tornati con la sconfitta più pesante. Avevamo giocatori di talento, da Arda a Kenan, ma per un errore di valutazione iniziale del nostro allenatore non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale».

Montella difende il percorso della Turchia

Nel post partita, Montella ha provato a difendere il lavoro svolto negli ultimi anni, ricordando la crescita della Nazionale turca e il percorso compiuto sotto la sua gestione.

IL PERCORSO DEL CT – «Due anni e mezzo fa questa squadra era in Lega C. Con me abbiamo vinto la Lega B e oggi siamo in Lega A. Il livello qui è diverso e dobbiamo abituarci».

L’allenatore italiano ha poi evidenziato anche la differenza di valore economico tra le due rose.

IL CONFRONTO CON L’ITALIA – «Guardando il valore delle rose, l’Italia vale 840 milioni di euro mentre noi 417. Prima della partita sembrava che fosse una gara facile, ma avevo avvertito i miei giocatori che non sarebbe stato così».

Parole che però non hanno placato le critiche. Parte dell’ambiente turco ritiene infatti che il tecnico debba essere messo in discussione e chiede un cambio di direzione.

Ora l’attenzione è rivolta alla Federazione calcistica turca (TFF), chiamata a valutare il futuro di Vincenzo Montella e la possibilità di proseguire il progetto iniziato negli ultimi anni.