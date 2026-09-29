Udinese, aggiornamenti sugli infortuni: Zaniolo fuori 3/4 settimane, Gueye da valutare. Il comunicato

Il club friulano comunica le condizioni di Zaniolo e Gueye dopo i rispettivi infortuni: il comunicato dell’Udinese

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo e Idrissa Gueye dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi. L’Udinese ha infatti fatto il punto sulla situazione dei due calciatori attraverso una nota ufficiale, fornendo indicazioni sui tempi di recupero.

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Il caso che preoccupa maggiormente riguarda Zaniolo, rientrato dagli impegni con la Nazionale italiana con un problema muscolare. L’attaccante bianconero ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che lo costringerà a seguire un percorso riabilitativo prima del ritorno in campo.

Secondo le prime stime, per il classe 1999 si prospetta uno stop di circa 3/4 settimane. L’obiettivo dello staff medico dell’Udinese sarà quello di accompagnare il recupero del giocatore senza forzare i tempi, così da evitare possibili ricadute.

Udinese, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Zaniolo e Gueye

Situazione differente invece per Idrissa Gueye, fermatosi durante l’amichevole disputata contro il Pogon. Il centrocampista ha accusato una distorsione alla caviglia e sarà monitorato con controlli periodici dallo staff sanitario del club friulano.

L’Udinese ha comunicato tutti gli aggiornamenti attraverso una nota ufficiale:

IL COMUNICATO DEL CLUB – «Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente. Inoltre, nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane».

Udinese, attesa per il rientro di Zaniolo

Per la squadra bianconera si tratta di un doppio imprevisto nella gestione della rosa. Il recupero di Zaniolo rappresenta una priorità considerando il suo ruolo all’interno del reparto offensivo, mentre per Gueye saranno decisivi i prossimi giorni per definire con maggiore precisione i tempi di rientro.

L’Udinese continuerà quindi a seguire quotidianamente le condizioni dei due giocatori, in attesa di poterli riavere a disposizione per gli impegni ufficiali della stagione.