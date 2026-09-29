Gilardino-Parma: è ufficiale! E' il nuovo tecnico dei ducali

Adesso è arrivata la notizia ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma dopo l’addio di Cuesta. Il suo contratto sarà fino al termine della stagione

La notizia era nell’aria, ma ora ha tutti i crismi dell’ufficialità: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio. La società emiliana ha scelto l’ex attaccante campione del mondo nel 2006 — tecnico carismatico, abile nella gestione dello spogliatoio e portato alla valorizzazione del reparto offensivo — per raccogliere l’eredità del tecnico uscente Carlos Cuesta, allenatore spagnolo dalle spiccate idee tattiche moderne dopo la recente separazione dal club crociato.

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Il comunicato del club emiliano e le condizioni del contratto

A confermare l’accordo è stata la stessa società emiliana attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali: «Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu».

La formula scelta dalla dirigenza ducale prevede dunque un vincolo pluriennale ma con una clausola d’opzione per il prolungamento esercitabile esclusivamente a favore della società del presidente Kyle Krause.

Un ritorno romantico dopo le esperienze su altre panchine

Per Gilardino si tratta di un suggestivo ritorno in una piazza che conosce alla perfezione. Da calciatore, infatti, è stato protagonista in maglia gialloblù dal 2002 al 2005, collezionando 116 presenze e 56 reti complessive. Da tecnico, l’allenatore piemontese è reduce dall’esperienza sulla panchina del Pisa, durata dal 1° luglio 2025 al 1° febbraio 2026 e chiusa con un bilancio di 2 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte tra campionato e coppa. In precedenza, Gilardino si era messo in luce guidando altri club di Serie A e B.

Nelle prossime ore il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento per preparare i prossimi impegni ufficiali della squadra.

