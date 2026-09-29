Frosinone, tegola Raimondo: l’attaccante si ferma per un problema al tendine di Achille. L’esito degli esami

L’attaccante classe 2004 ha riportato una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro: da valutare i tempi di recupero

Brutte notizie per il Frosinone di Massimiliano Alvini, che dovrà fare i conti con lo stop di Antonio Raimondo. L’attaccante classe 2004, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 4 gol nelle prime 5 partite, si è fermato durante gli impegni con la Nazionale Under 21 guidata da Silvio Baldini.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Dopo aver lasciato il ritiro azzurro, il centravanti ex Bologna si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico accusato. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, un infortunio che obbligherà il giocatore a seguire un percorso riabilitativo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Frosinone, Raimondo rischia di saltare la sfida contro il Napoli

Al momento non sono stati stabiliti con precisione i tempi di recupero. La durata dello stop dipenderà infatti dall’evoluzione della tendinopatia e dalla risposta del calciatore alle terapie.

Il rischio concreto per il Frosinone è quello di dover rinunciare a Raimondo alla ripresa del campionato, quando i giallazzurri saranno chiamati ad affrontare il Napoli. Una possibile assenza pesante considerando il rendimento avuto finora dall’attaccante, diventato uno degli elementi più importanti nell’undici di Alvini.

La nota ufficiale del Frosinone sulle condizioni di Raimondo

Il club ciociaro ha comunicato gli aggiornamenti sulle condizioni del proprio giocatore attraverso una nota ufficiale, spiegando l’esito degli esami e l’inizio del percorso di recupero.

IL COMUNICATO DEL CLUB – «Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Per il Frosinone si tratta quindi di una situazione da monitorare giorno dopo giorno. La società e lo staff medico valuteranno l’evoluzione del problema prima di stabilire quando Raimondo potrà tornare a disposizione.

L’obiettivo sarà recuperare il prima possibile l’attaccante, autore di un impatto importante in questo avvio di stagione e considerato un punto di riferimento per il reparto offensivo giallazzurro.