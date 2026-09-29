Fabregas centrale per il Como ma spuntano delle clausole...

Il Como si gode Cesc Fabregas, autore di un capolavoro nelle ultime stagioni. Il futuro però è ancora un’incognita: nel contratto spuntano delle clausole con tre big estere

Il futuro di Cesc Fabregas continua ad alimentare l’interesse di diversi club europei, ma il presente dell’allenatore spagnolo resta saldamente legato al Como. La società lombarda è perfettamente consapevole che, prima o poi, il tecnico potrebbe essere destinato a una panchina di primissimo livello, ma al momento non esistono segnali che facciano pensare a una separazione imminente.

Fabregas, ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea, sta portando avanti un progetto tecnico costruito secondo le proprie idee calcistiche e rappresenta una figura centrale all’interno della crescita del club. Per questo motivo, salvo una sua esplicita richiesta, il Como non ha alcuna intenzione di interrompere il percorso intrapreso insieme.

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Le clausole speciali inserite nel contratto

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esisterebbero alcune particolari clausole inserite negli accordi tra Fabregas e il Como. Il tecnico spagnolo, che è anche azionista del club, avrebbe ottenuto la possibilità di liberarsi a condizioni molto favorevoli nel caso in cui dovesse arrivare una proposta da tre società che hanno segnato la sua carriera da calciatore.

Si tratta di Arsenal, Chelsea e Barcellona, ovvero i club nei quali Fabregas ha vissuto le esperienze più significative della sua avventura da professionista. Una sorta di corsia preferenziale pensata per consentirgli, qualora si presentasse l’occasione, di compiere il salto verso una delle panchine più prestigiose del calcio mondiale.

Il Como vuole trattenere il suo allenatore

Nonostante l’interesse che continua a circondare il tecnico, il Como si gode il momento e punta a proseguire con lui il proprio percorso di crescita. Negli ultimi mesi Fabregas è stato accostato a diverse società importanti, ma il club lariano è sempre riuscito a respingere ogni tentazione.

La dirigenza considera l’allenatore spagnolo il principale punto di riferimento del progetto sportivo e continuerà a fare tutto il possibile per convincerlo a restare. Soltanto un’eventuale richiesta diretta del tecnico potrebbe modificare gli scenari.

Addio possibile solo per una grande occasione

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La sensazione è che Fabregas non abbia alcuna fretta di lasciare Como. Il suo obiettivo resta quello di proseguire il lavoro iniziato e consolidare ulteriormente il percorso della squadra.

Qualora dovesse decidere di chiudere questa esperienza, lo farebbe probabilmente soltanto davanti a una proposta irrinunciabile proveniente da un top club europeo. Un’opportunità capace di proiettarlo definitivamente tra gli allenatori più ambiti del panorama internazionale e di consentirgli di competere ai massimi livelli per trofei come la Champions League.

Per il momento, però, il matrimonio tra Fabregas e il Como continua senza scosse. E la sensazione è che il capitolo più interessante di questa storia debba ancora essere scritto.