Bordeaux, svolta storica: il club ceduto a Park Bench per un euro simbolico dopo la crisi finanziaria. Cos’è successo

Gérard Lopez lascia la società francese: il nuovo fondo rileva il club con l’obiettivo di avviare il risanamento e salvare il futuro dei Girondini

La lunga crisi del Bordeaux sembra essere arrivata a un punto di svolta. Il club francese ha infatti annunciato ufficialmente la cessione della società da parte di Gérard Lopez al fondo di investimento inglese Park Bench, con un’operazione conclusa alla cifra simbolica di un euro e con l’assunzione dei debiti.

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Una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dei Girondins de Bordeaux, dopo anni caratterizzati da difficoltà economiche, problemi societari e pesanti conseguenze sul piano sportivo.

IL COMUNICATO DEL BORDEAUX – «L’FC Girondins de Bordeaux annuncia la firma di un accordo di cessione tra la società di Gérard Lopez, attuale proprietario del club, e Park Bench. L’operazione è stata conclusa per un euro simbolico con l’assunzione dei debiti. Nell’ambito della procedura legale di acquisizione, i nuovi acquirenti saranno ascoltati nei prossimi giorni dalla Commissione regionale di controllo di gestione della Lega di calcio della Nuova Aquitania. Questa firma segna una tappa fondamentale per il futuro dell’FC Girondins de Bordeaux».

Bordeaux, una crisi iniziata nel 2021 tra retrocessioni e problemi finanziari

Per comprendere la portata del cambiamento bisogna tornare alla stagione 2020/21, quando iniziarono i primi problemi economici del club. Gli allora proprietari comunicarono infatti l’intenzione di non sostenere più finanziariamente la società, facendo scattare il percorso di amministrazione controllata.

Successivamente il Bordeaux venne acquistato da Gérard Lopez, ma la nuova gestione non riuscì a invertire la rotta. Alle difficoltà economiche si aggiunsero anche risultati sportivi negativi, con la retrocessione in Ligue 2 nel 2022.

La situazione peggiorò ulteriormente nel 2024, quando la commissione federale francese di controllo dispose la retrocessione amministrativa del club in quarta serie, il Championnat National, a causa dei problemi finanziari. Il Bordeaux rinunciò poi allo status professionistico, fino ad arrivare all’esclusione dai campionati nazionali dal 30 giugno 2026.

Park Bench rileva il Bordeaux: nuovo piano per il rilancio

Con il passaggio di proprietà a Park Bench, il club evita lo scenario più drammatico della liquidazione giudiziaria. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la cessione sarà accompagnata da una rinegoziazione dei debiti attraverso un piano di risanamento della durata di dodici anni, con una cifra prevista di circa 13 milioni di euro all’anno.

Lopez ha ceduto le proprie quote per un euro simbolico e ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società. Ora il Bordeaux dovrà presentarsi davanti alla Commissione regionale di controllo dei club della Lega di calcio della Nuova Aquitania (LFNA) per la valutazione del bilancio 2026-2027 e per definire il percorso di ripartenza.

L’obiettivo sarà ricostruire dalle fondamenta uno dei club storici del calcio francese.