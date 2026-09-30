Francia, effetto Zidane: il nuovo ct conquista tutti dopo due vittorie e un gioco spettacolare. Venerdì arriva l’Italia

La Nazionale francese ha iniziato il nuovo corso con entusiasmo: Zidane ha già ricevuto grandi consensi dopo i successi contro Turchia e Belgio

L’impatto di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia è stato immediatamente positivo. Il nuovo commissario tecnico dei Bleus ha conquistato l’ambiente nazionale dopo appena due partite, raccogliendo due vittorie, mostrando un calcio offensivo e riuscendo a valorizzare il gruppo anche attraverso un ampio turnover.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il debutto di Zidane alla guida della Francia non poteva essere migliore. Il tecnico è riuscito a ottenere risultati importanti anche senza Kylian Mbappé e senza subire gol, cambiando radicalmente diversi interpreti tra una partita e l’altra.

Zidane-Francia, entusiasmo dopo il successo contro il Belgio

L’ultima conferma è arrivata nella sfida contro il Belgio, vinta grazie a una giocata decisiva di Michael Olise. Una prestazione che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei media francesi, soprattutto in vista della prossima sfida contro l’Italia di Roberto Mancini.

Il paragone con il precedente ciclo di Didier Deschamps è inevitabile, ma il trattamento riservato a Zidane è diverso. L’ex allenatore del Real Madrid, protagonista di tre Champions League consecutive sulla panchina spagnola, gode infatti di un enorme credito grazie al suo passato da calciatore e tecnico.

In pochi giorni Zidane ha già modificato nove elementi della formazione iniziale tra l’esordio in Turchia e la gara di Bruxelles, mantenendo però qualità e identità di gioco. L’Equipe gli ha assegnato un 8 in pagella, sottolineando come «La sua squadra mostra personalità e uno stile piacevole».

Anche gli altri quotidiani francesi hanno celebrato il nuovo corso. Le Parisien ha definito la Francia una squadra «bella da vedere», mentre Le Figaro ha parlato di una nazionale che «seduce».

L’ingaggio di Zidane: scelta economica e premi legati ai risultati

Oltre ai risultati sul campo, ha fatto discutere anche la gestione economica del nuovo ct. Secondo quanto riportato da L’Equipe, Zidane non avrebbe avanzato particolari richieste alla Federazione francese.

L’allenatore avrebbe accettato un ingaggio base simile a quello percepito da Deschamps, pari a 300 mila euro lordi al mese, rinunciando inoltre ai contratti legati ai diritti d’immagine che avrebbero potuto garantirgli ulteriori introiti.

Il suo contratto prevede invece maggiori possibilità di guadagno attraverso i premi legati ai grandi tornei. L’obiettivo è quello di riportare la Francia ai vertici e provare a conquistare quei trofei sfuggiti al suo predecessore, a partire dal prossimo Europeo in programma tra Irlanda e Regno Unito.