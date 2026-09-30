Romano incanta le big della Serie A, la Juve fa sul serio e prepara il duello con l’Inter: il talento del Cagliari è il nuovo obiettivo per il centrocampo

Il classe 2006 ha conquistato la Serie A e la Nazionale: bianconeri e nerazzurri seguono da vicino la crescita del giovane regista

Il nome di Alessandro Romano è sempre più al centro dell’attenzione del mercato italiano. Il giovane centrocampista del Cagliari è infatti finito in cima alla lista dei desideri della Juventus, pronta secondo quanto riportato da Tuttosport a sfidare l’Inter per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

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Classe 2006, Romano ha sorpreso per personalità e continuità nelle sue prime apparizioni in Serie A. Le sue prestazioni non sono più una semplice promessa, ma un segnale concreto delle qualità di un giocatore destinato a crescere ancora.

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Dopo l’esperienza allo Spezia, dove ha trovato spazio e continuità sotto la guida di Roberto Donadoni prima e di Luca D’Angelo poi, il centrocampista si è presentato al grande calcio con maggiore maturità. Il percorso in Liguria è stato fondamentale per completare la sua crescita e attirare l’interesse dei principali club.

Romano, il Cagliari crede nel talento: valutazione in forte crescita

Il trasferimento al Cagliari è stato un passaggio decisivo. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha puntato su di lui con un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro più bonus. Dopo poche settimane, però, la valutazione del giocatore è già aumentata sensibilmente, arrivando secondo le valutazioni riportate intorno ai 20 milioni di euro.

A monitorare la situazione c’è anche Frederic Massara, che conosce bene il giocatore e il suo entourage. La Juventus considera Romano un profilo ideale per il futuro del centrocampo, anche nell’ottica di una squadra maggiormente orientata verso giovani talenti italiani.

Juventus e Inter osservano Romano: gli elogi di Mancini e Donnarumma

La crescita del centrocampista non è passata inosservata nemmeno in Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha espresso parole importanti nei suoi confronti dopo averlo seguito da vicino.

L’INVESTITURA DI MANCINI – «Lo conoscevo poco, poi dopo la prima giornata mi ha impressionato e sono andato a vederlo. È il nostro futuro».

Anche Gianluigi Donnarumma ha sottolineato le qualità del giovane talento azzurro.

IL COMMENTO DI DONNARUMMA – «Abbiamo tutti ragazzi forti, Romano mi ha impressionato tanto. Sarà il nostro domani».

Sul giocatore si è mossa anche l’Inter, soprattutto in relazione al futuro di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà nel 2027. La dirigenza nerazzurra segue con attenzione l’evoluzione del centrocampista del Cagliari, così come diversi club di Premier League.

Romano tornerà presto protagonista con la maglia rossoblù e, dopo la sosta, affronterà proprio la Juventus. Una sfida che potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova per un talento già entrato nei radar delle grandi squadre.