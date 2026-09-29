Scaloni pronto a proseguire con l'albiceleste: la trattativa

Il ct campione del mondo torna a parlare del proprio futuro alla vigilia dell’amichevole con la Bolivia, chiarendo anche il percorso di ricambio generazionale post-Messi

Erano bastate le parole rilasciate nell’immediato post-partita della finale mondiale persa contro la Spagna a far temere un addio: Lionel Scaloni, artefice del trionfo iridato del 2022, aveva mostrato più di un dubbio sul proprio futuro alla guida dell’Argentina. Oggi, però, il tecnico ha svelato di aver già avviato i contatti con il presidente della Federcalcio albiceleste (AFA), Claudio Tapia, per discutere il prolungamento di un accordo che scadrà a dicembre. “Non ci parlavamo dai Mondiali, ci siamo incontrati per capire se possiamo andare avanti e raggiungere un accordo. C’è disponibilità da entrambe le parti, ma abbiamo appena iniziato a parlarne”, ha spiegato l’allenatore nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il ciclo di amichevoli in programma da domani, a partire dalla sfida contro la Bolivia allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba.

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Un bilancio necessario tra sport ed economia

A spingerlo verso questa apertura, un percorso di valutazione che ha coinvolto sia gli aspetti tecnici che quelli economici legati alla propria permanenza: “Dopo la finale, ho detto che dovevamo riflettere con attenzione. Dovevo valutare bene l’aspetto sportivo — che è fondamentale — senza trascurare quello economico. Dovevamo analizzare la nostra situazione e ciò che ci attende e ho deciso di cercare un accordo. Se non avessi visto la possibilità di competere o di costruire qualcosa di importante, non avrei nemmeno preso in considerazione l’idea di sederci a parlarne”, ha aggiunto, come riporta l’Ansa.

Guardando avanti senza Messi

Il commissario tecnico ha poi affrontato senza reticenze anche il tema della transizione generazionale, legato inevitabilmente all’imminente addio di Lionel Messi, che il prossimo 6 ottobre giocherà l’ultima gara in maglia albiceleste – con una divisa celebrativa disegnata per l’occasione – nella cornice del Monumental di Buenos Aires. Scaloni ha raccontato il lavoro di analisi svolto dallo staff tecnico su ogni singolo reparto:

PAROLE – “Dopo il Mondiale abbiamo analizzato la situazione ruolo per ruolo: quanti giocatori avranno raggiunto una certa età, a che punto siamo e se possiamo continuare a puntare sullo stile di gioco che vogliamo con questi calciatori”, arrivando alla conclusione che “crediamo che sia possibile proseguire”. Guardando ai nuovi innesti a disposizione, il tecnico ha infine ribadito la volontà di non snaturare l’identità della squadra: “Ci sono giovani in grado di dare il loro contributo e cercheremo anche modi diversi di giocare senza mai perdere di vista il fatto che il nostro stile di gioco ruota attorno al possesso palla e alla valorizzazione di giocatori di qualità”.