Niente Argentina per Dybala e Molina: la Roma dice no

Il club giallorosso preserva i due sudamericani, esclusi dall’evento speciale per l’ultima presenza della Pulga in Nazionale: le motivazioni ufficiali

La Roma ha deciso: Dybala e Molina non viaggeranno in Sud America per partecipare alla partita tra Argentina e Benin, ultimo impegno ufficiale di Leo Messi con l’Albiceleste. La decisione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, in cui vengono spiegate anche le motivazioni dietro tale scelta. Come si può leggere, infatti, la Roma pur esprimendo “il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera” ha deciso di non mandare i propri giocatori a causa di “motivi sportivi e logistici”.

Il comunicato della Roma

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Di seguito il comunicato del club giallorosso con tutti i dettagli: “AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre. La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022”.

Le motivazioni

E ancora, sulle ragioni della scelta: “La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali. L’AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale”.

Dybala e Molina fuori, gli altri italo-argentini invece partiranno

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I due calciatori giallorossi, entrambi protagonisti al fianco del fuoriclasse argentino nel trionfo mondiale del 2022, non sono stati dunque autorizzati dal club capitolino, guidato in panchina da Gian Piero Gasperini, a raggiungere Buenos Aires. Diversa la situazione per altri calciatori della Serie A: Balerdi, Nico Paz, Mastantuono, Lautaro Martínez, Nico González e Castro voleranno invece regolarmente in Argentina per prendere parte a un evento destinato a restare nella storia del calcio sudamericano.



