Raspadori lascia il ritiro azzurro: salta anche la Francia

L’attaccante dell’Atalanta, uscito all’intervallo di Turchia-Italia, è stato sottoposto ad esami strumentali che ne hanno confermato l’indisponibilità: rientro immediato a Bergamo

Novità in casa Italia: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro all’Atalanta. L’attaccante, ex Napoli, è rimasto completamente a riposo nella giornata di martedì 29 settembre ed è stato sottoposto a esami strumentali che hanno accertato la sua indisponibilità per i prossimi impegni degli Azzurri.

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Il problema fisico accusato contro la Turchia

Nella sfida vinta 4-1 in trasferta contro la Turchia, Raspadori era stato schierato titolare da Roberto Mancini, ct della Nazionale, salvo poi essere sostituito già all’intervallo per precauzione. Lo stesso commissario tecnico aveva spiegato nel post-partita: “Giacomo ha avuto un problema e temevamo di toglierlo dopo 5′ nella ripresa, abbiamo preferito toglierlo subito per precauzione”. Contro il Belgio, invece, l’attaccante era rimasto in panchina per l’intera durata della gara.

Salta anche la sfida con la Francia

Il forfait dell’ex Sassuolo priva Mancini di un’alternativa offensiva in vista del prossimo, delicato impegno di Nations League contro la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. Raspadori tornerà ora a Bergamo, dove sarà valutato nel dettaglio dallo staff medico dell’Atalanta per definire l’entità del problema fisico e i relativi tempi di recupero.



