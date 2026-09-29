Bologna, emergenza fascia: l'ex Inter Darmian in prova

Calciomercato Bologna, idea Darmian per la difesa: il giocatore sostiene un periodo di prova a Casteldebole dopo lo stop di Holm per infortunio

Lo stop forzato dell’esterno scandinavo ha aperto una falla nella rosa emiliana, spingendo la società a esplorare le opportunità offerte dal mercato degli svincolati. In attesa di conoscere con esattezza i tempi di recupero definitivi di Holm e valutare l’urgenza di un innesto strutturale, l’area tecnica rossoblù ha scelto di agire con prudenza, individuando un profilo di provata affidabilità ed esperienza internazionale: Matteo Darmian.

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L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale azzurra — jolly difensivo tatticamente duttile, capace di disimpegnarsi sia come terzino sia come braccetto nella difesa a tre — rappresenta un’occasione d’oro a parametro zero per garantire solida copertura e leadership allo spogliatoio.

Darmian a Casteldebole: test fisici e decisione imminente

L’operazione è già entrata nella sua fase operativa. Nelle prossime ore Darmian si aggregherà al gruppo presso il centro d’allenamento di Casteldebole per sostenere un periodo di prova sotto gli occhi attenti dello staff tecnico emiliano. Questi giorni di lavoro congiunto saranno decisivi per valutare la tenuta atletica, il ritmo gara e la condizione generale del giocatore.

Qualora i test sul campo dessero gli esiti sperati, la dirigenza del Bologna scioglierà le riserve e procederà con la firma del contratto e il tesseramento ufficiale del difensore lombardo, regalando così un prezioso rinforzo d’esperienza al proprio reparto arretrato.



