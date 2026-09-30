Italia, la nuova generazione cresce: da Kayode a Pio Esposito tutti i talenti nel progetto di Mancini

La Nazionale guarda al futuro con tanti giovani protagonisti: difesa, centrocampo e attacco offrono nuove soluzioni per gli Azzurri

La nuova Italia di Roberto Mancini riparte anche dai giovani. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico può contare su un gruppo di talenti già lanciati e su diversi prospetti pronti a entrare stabilmente nel giro della Nazionale maggiore.

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L’esempio più evidente è quello di Michael Kayode, protagonista contro la Turchia con un gol e una prestazione di grande personalità. Il terzino del Brentford, ex Fiorentina, ha sorpreso molti tifosi, ma il suo talento era già emerso nel 2023, quando fu protagonista della finale dell’Europeo Under 19 vinta dall’Italia di Alberto Bollini, oggi vice di Mancini.

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«Da dove spunta questo Kayode?» è stata la domanda di molti osservatori dopo la sua esplosione in azzurro. Un percorso che dimostra come la Nazionale possa trovare nuove risorse anche attraverso ragazzi giovani e meno conosciuti.

Italia, giovani talenti in crescita: le nuove leve reparto per reparto

Tra i portieri il movimento italiano continua a garantire qualità. Dopo una lunga tradizione che ha visto protagonisti campioni come Dino Zoff, Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma, emergono nuovi profili come Pessina, Palmisani, Daffara e altri giovani chiamati a crescere.

Sulle fasce difensive l’Italia sembra avere particolare abbondanza. A destra, oltre a Kayode, ci sono giocatori come Palestra, Lulli e Favasuli, mentre a sinistra il riferimento resta Riccardo Calafiori, affiancato da Ruggeri, Udogie e altri prospetti interessanti.

Il reparto dei difensori centrali è quello che richiede maggiore attenzione. Il recupero di Scalvini rappresenta una risorsa importante, mentre giovani come Leoni, Ahanor, Comuzzo, Chiarodia e Ghilardi rappresentano possibili alternative per il futuro.

Da Romano a Pio Esposito: il futuro azzurro passa dai giovani

A centrocampo il nome più discusso è quello di Alessandro Romano, classe 2006 del Cagliari, già protagonista con la Nazionale. Il giovane regista rappresenta un profilo importante per il futuro, anche se il percorso di crescita richiederà tempo.

Accanto a lui stanno emergendo giocatori come Lipani, Doumbia, Pisilli, Ndour, Faticanti e Liberali, quest’ultimo considerato un talento con caratteristiche tecniche particolari.

In attacco il serbatoio di qualità non manca. Sugli esterni ci sono profili come Sebastiano Esposito, Zoma, Vergara, Koleosho, Cisse e altri giovani pronti a contendersi spazio.

Il riferimento principale al centro dell’attacco resta però Francesco Pio Esposito, protagonista con la maglia azzurra con 6 gol in altrettante presenze. Il centravanti dell’Inter ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento sia come uomo d’area sia come attaccante capace di dialogare con i compagni.

Il successo contro la Turchia non deve trasformarsi in euforia dopo le difficoltà precedenti, ma il materiale a disposizione di Mancini rappresenta un segnale positivo. La vera sfida sarà trasformare questi talenti in un progetto stabile, permettendo loro di trovare spazio nei club e continuità anche in Nazionale.