La Roma aspetta la UEFA: Friedkin incontra Ceferin

Secondo Repubblica, il presidente giallorosso ha illustrato a Copenaghen il percorso di risanamento del club: a novembre è attesa la decisione sul settlement agreement

La Roma attende il pronunciamento della UEFA sul rispetto degli impegni finanziari assunti con il settlement agreement. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club giallorosso non avrebbe raggiunto il target di bilancio fissato nell’accordo sottoscritto quattro anni fa e rischierebbe una sanzione economica.

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La decisione del Club Financial Control Body, l’organismo di controllo finanziario della UEFA, è attesa per novembre. Nel frattempo, Dan Friedkin, presidente della Roma, avrebbe affrontato il tema in un breve colloquio informale con Aleksander Ceferin, presidente UEFA, durante l’assemblea dei club europei a Copenaghen.

Roma UEFA, Friedkin illustra le ragioni dello sforamento

Stando alla ricostruzione del quotidiano, Friedkin avrebbe spiegato le ragioni del mancato rispetto dell’obiettivo, ribadendo la centralità della stabilità economica nel progetto della proprietà americana.

Il presidente avrebbe inoltre richiamato il lavoro di risanamento degli ultimi anni, caratterizzato da una progressiva riduzione delle perdite. Un percorso che la società punta a proseguire attraverso l’aumento dei ricavi.

Roma UEFA, Champions e nuovo stadio nelle prospettive del club

Tra gli elementi illustrati figurerebbero la partecipazione alla Champions League e il progetto del nuovo stadio, considerato strategico per incrementare le entrate strutturali della Roma.

Questi aspetti rientrerebbero nelle prospettive di crescita presentate dalla proprietà, mentre resta da conoscere la valutazione dell’organismo UEFA sul rispetto dell’accordo.

Roma UEFA, a novembre il pronunciamento sui conti

Sempre secondo Repubblica, dopo la scadenza del 30 giugno i contatti tra il club e la UEFA si sarebbero intensificati. A Trigoria l’obiettivo sarebbe evitare le conseguenze più pesanti.

L’esito resta quindi in attesa del pronunciamento del CFCB: il colloquio informale non equivale a una decisione sul dossier finanziario.