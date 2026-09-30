Porto, colpo Chris Smalling: il difensore inglese ex Roma firma fino al 2027! I dettagli dell’operazione

L’ex Roma e Manchester United arriva da svincolato: visite mediche completate e accordo vicino con il club portoghese

Il Porto piazza un colpo di grande esperienza per rinforzare la propria difesa. Il club portoghese è infatti pronto ad accogliere Chris Smalling, difensore centrale inglese rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Al Fayha.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, l’accordo tra il giocatore e i Dragoni sarebbe ormai definito. Smalling avrebbe già raggiunto la città portoghese e sostenuto le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. L’intesa prevede un accordo fino a giugno 2027, con la possibilità di estendere ulteriormente il rapporto attraverso un’opzione.

Un’operazione importante per il tecnico Francesco Farioli, che potrà contare su un calciatore con una lunga esperienza internazionale e abituato a giocare ad altissimi livelli.

Smalling, una carriera tra Manchester United e Roma

Il centrale inglese vanta un passato prestigioso. Con la maglia della Nazionale inglese ha collezionato 31 presenze, partecipando anche al Mondiale 2014 e all’Europeo 2016.

Il periodo più significativo della sua carriera è stato quello vissuto al Manchester United, dove ha militato dal 2010 al 2019, prima del trasferimento in Italia alla Roma. Nella capitale Smalling ha trovato continuità e un ruolo da protagonista, soprattutto durante la gestione di José Mourinho, rimanendo in giallorosso fino al 2024.

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Fayha, il difensore è ora pronto a tornare protagonista in Europa.

Porto, Smalling arriva per rinforzare la difesa di Farioli

L’arrivo del centrale inglese nasce anche dall’esigenza di intervenire in un reparto colpito dagli infortuni. Il Porto ha infatti dovuto fare i conti con lo stop di Nehuen Pérez, ex difensore dell’Udinese.

Il calciatore argentino era rientrato in campo ad agosto dopo un lungo periodo lontano dai terreni di gioco, disputando anche la sfida contro il Manchester City dell’8 settembre, ma un nuovo problema fisico lo ha costretto nuovamente ai box.

Per questo motivo il Porto ha deciso di puntare su un profilo di assoluta affidabilità come Smalling, seguendo una strategia già adottata nella scorsa stagione con l’arrivo di Thiago Silva dopo l’infortunio dello stesso Pérez.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore: Farioli si prepara così ad aggiungere alla sua squadra un leader difensivo con esperienza internazionale e una lunga storia nel calcio europeo.