Mercato Napoli, Manna a caccia di rinforzi per gennaio: Sow, Dodo e non solo! 3 profili monitorati

Gli azzurri lavorano tra presente e futuro: nel mirino giovani talenti e profili di esperienza per aumentare la qualità della rosa

Il Napoli ha iniziato a programmare le prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno definito un piano in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di inserire almeno tre nuovi rinforzi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La strategia del club partenopeo punta a migliorare la profondità della rosa, ma anche ad anticipare le esigenze future di una squadra che nei prossimi mesi dovrà affrontare un inevitabile ricambio generazionale.

Napoli, attenzione a Sow e ai nuovi talenti offensivi

Tra i profili seguiti dal Napoli c’è Asane Sow, esterno classe 2006 protagonista di una crescita importante. Il giocatore, italiano di Seriate e di origini senegalesi, si è messo in evidenza con la maglia della Pro Vercelli grazie alle sue qualità nell’uno contro uno, alle finte e alla capacità di creare superiorità offensiva.

Il talento offensivo avrebbe attirato l’attenzione della società azzurra, sempre molto attenta ai giovani prospetti da valorizzare e inserire gradualmente nel proprio progetto tecnico.

Napoli, a centrocampo piace Coulibaly: occhi anche in Francia

Per il centrocampo il nome più interessante è quello di Mamadou Coulibaly, classe 2004 del Monaco. Il centrocampista francese abbina struttura fisica e qualità tecniche ed è considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo.

Il Napoli continua inoltre a guardare con attenzione al mercato francese, dove ha già spesso individuato occasioni importanti. Tra i giocatori monitorati figura anche Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo classe 1999 del Rennes, con un passato tra Legia Varsavia, Dinamo Mosca, Feyenoord e Fenerbahce.

Napoli, futuro della rosa e possibile ritorno di Dodò

Oltre agli innesti immediati, il club riflette anche sulla composizione della rosa futura. L’età media della squadra rappresenta un tema importante, considerando che il prossimo giugno potrebbero essere circa una dozzina i giocatori con più di 30 anni.

Per questo motivo resta viva l’attenzione su profili più giovani e funzionali. Il Napoli aveva seguito a lungo Dodò, terzino della Fiorentina in scadenza la prossima estate e con poco spazio nell’attuale stagione.

L’arrivo di Favasuli non chiude completamente questa pista: il giovane esterno ha dimostrato infatti di poter ricoprire più ruoli e potrebbe trasformarsi in un elemento prezioso per il futuro della squadra. Il mercato di gennaio sarà quindi un passaggio fondamentale per il Napoli, tra esigenze immediate e costruzione della rosa degli anni successivi.