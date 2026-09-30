Manchester City, Guardiola difende il club e si rivolge ai tifosi: «Ne usciremo insieme». Il CEO Soriano risponde alle accuse

Il tecnico spagnolo manda un messaggio ai tifosi dopo il caso delle presunte violazioni finanziarie. Il CEO del City ribadisce la posizione della società

Il caso che coinvolge il Manchester City continua a tenere banco nel calcio inglese. Dopo il pronunciamento della Commissione indipendente sulle accuse relative alle presunte violazioni delle regole finanziarie della Premier League, il club è al centro di una fase delicata che ha spinto anche Pep Guardiola a intervenire pubblicamente.

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L’allenatore catalano, protagonista della maggior parte dei successi conquistati dal City negli ultimi anni, ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, ribadendo la sua vicinanza alla società e all’ambiente.

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IL MESSAGGIO DI GUARDIOLA AI TIFOSI – «Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui; più che mai. Sono sempre, sono sempre stato, sempre sarò al seguito del mio club, il mio proprietario, il mio presidente, Ferran (Soriano, l’amministratore delegato, ndr), i giocatori, il personale, Enzo (Maresca, l’allenatore che gli è succeduto, ndr) e voi, i nostri unici tifosi.

Lasciate che sia chiaro: supereremo tutto questo insieme.

Voglio bene a tutti voi».

Manchester City, Soriano replica alle accuse della Premier League

La vicenda riguarda le presunte 115 violazioni finanziarie contestate al club inglese. Secondo la posizione espressa dalla Premier League, il Manchester City avrebbe violato alcuni parametri economici attraverso accordi commerciali considerati non corretti, con ricavi ritenuti artificialmente aumentati.

Il club ha però respinto con forza le accuse attraverso le parole del CEO Ferran Soriano, che ha difeso la società e contestato le conclusioni della Commissione.

LA POSIZIONE DEL CITY – «Vorrei condividere alcune informazioni relative al procedimento disciplinare in corso tra il Manchester City e la Premier League. È stato reso pubblico un documento contenente un parere della commissione della Premier League che va a discapito dei nostri interessi.

Vorrei spiegare esattamente di cosa si tratta, quali saranno i prossimi passi e come continueremo a difendere il club per ottenere finalmente giustizia in questo procedimento».

Soriano ha poi ribadito la linea difensiva del club, sostenendo che l’intero procedimento si basi su un’accusa che il City considera infondata.

LA DIFESA DEL MANCHESTER CITY – «La vicenda si trascina da così tanto tempo che è importante ricordare a noi stessi che l’intero caso della Premier League contro di noi si basa su un’unica falsa accusa: che il denaro personale del proprietario sia stato in qualche modo e segretamente immesso nel club tramite alcuni sponsor di Abu Dhabi.

Questo semplicemente non è vero. Alla commissione della Premier League sono state fornite prove inconfutabili che dimostrano che ciò non avrebbe potuto accadere e che non è accaduto».

Il Manchester City ha annunciato quindi di voler proseguire la propria battaglia legale, mentre il futuro del caso resta ancora da definire attraverso gli eventuali passaggi successivi previsti dalla procedura.