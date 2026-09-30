Tensione Portogallo, il comunicato federale sul caso Ronaldo

La Federazione conferma l’addio al ritiro del fuoriclasse: la preparazione contro Danimarca e Norvegia prosegue con gli altri 24 convocati

Ore concitate in casa Portogallo, dove la Federazione calcistica ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione sul caso legato a Cristiano Ronaldo, allontanatosi dal ritiro della Seleção all’indomani della conferenza stampa tenuta dal commissario tecnico Jorge Jesus, allenatore che guida attualmente il gruppo azzurro lusitano nel cammino di Nations League.

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Il comunicato della Federcalcio portoghese

Di seguito la nota diffusa sui canali ufficiali della Federazione: “La Federazione portoghese di calcio informa che il calciatore della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della Seleção, in corso a Copenaghen. La preparazione delle partite contro la Danimarca e la Norvegia, quest’ultima in programma allo Stadio do Dragão, proseguirà secondo quanto previsto con gli altri 24 giocatori convocati. Tutta la delegazione mantiene la massima concentrazione sui prossimi impegni della Nazionale e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Una vicenda nata dopo la sfida con la Norvegia

Il caso era esploso nei giorni scorsi, quando Ronaldo era rimasto in panchina per l’intera gara vinta contro la Norvegia, lasciando poi il campo senza fermarsi a festeggiare con i compagni. A questo episodio erano seguiti diversi allenamenti saltati a Copenaghen, fino all’intervento diretto del presidente federale Pedro Proença, volato d’urgenza nella capitale danese nel tentativo di ricucire lo strappo tra il giocatore e il commissario tecnico.