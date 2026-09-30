Roma, hai visto?! Rodrigo Mora incanta con il Portogallo U21

Il trequartista della Roma sblocca il 4-0 che vale la qualificazione all’Europeo di categoria: già decisivo anche cinque giorni fa contro la Bulgaria

In questo periodo di sosta dei campionati sono tanti i giocatori di Serie A che si sono messi in vetrina con le rispettive Nazionali: i riflettori della Roma erano accesi anche su Rodrigo Mora, protagonista con il Portogallo Under 21 nelle gare di qualificazione all’Europeo di categoria, in programma nell’estate 2027 tra Albania e Serbia. Schierato titolare nella sfida con Gibilterra dal ct Luis Freire, che lo ha impiegato da attaccante nel tridente offensivo lusitano accanto a Rafael Nel dello Sporting Lisbona, il trequartista giallorosso ha risposto sul campo firmando la rete che ha sbloccato il match.

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Una rovesciata da applausi

Grazie al successo per 4-0, il Portogallo conquista l’accesso alla fase finale dell’Europeo, ma è il gesto tecnico di Mora a rubare la scena: una rovesciata dall’altezza del dischetto, con il pallone che si alza scavalcando il portiere avversario prima di riabbassarsi e insaccarsi in rete.

Un pallonetto a testa in giù che ha già fatto il giro dei social, l’ennesima prodezza per il classe 2007, che cinque giorni prima era già stato decisivo contro la Bulgaria, servendo l’assist per il gol dell’attaccante del Monza Gustavo Varela. Nel poker rifilato a Gibilterra, oltre a Mora, sono andati a segno anche Rodrigo Rego e Gonçalo Oliveira, con l’autorete finale di Peacock a completare il punteggio.

I numeri di Mora con la Roma

Arrivato nella Capitale in estate al termine di un lungo braccio di ferro con il Porto, il trequartista è costato ai giallorossi 25 milioni di euro di parte fissa, più 2 milioni di bonus e il 50% di una futura rivendita che spetterà al club portoghese, salvo il versamento di ulteriori 25 milioni per azzerare tale percentuale. In questa prima parte di stagione, Mora si gioca il posto con Soulé nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini, avendo finora totalizzato cinque presenze tra campionato e Champions League e un gol, siglato contro il Lecce.