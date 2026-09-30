Torna "Open Var": nuovo format sugli episodi arbitrali

Annuncio a Lissone da parte di Orsato e Messina: il prodotto sarà curato direttamente da AIA e Lega Serie A e non sarà più esclusiva DAZN



Torna “Open Var”, la trasmissione dedicata all’analisi e alla spiegazione delle decisioni arbitrali prese dai fischietti della nostra Serie A. Ad annunciare il ritorno del programma – anche se non c’è ancora una data ufficiale – sono state le alte sfere del settore nell’incontro tenuto da Daniele Orsato e Domenico Messina, rispettivamente designatore arbitrale e direttore tecnico dell’AIA, a Lissone, con i giornalisti delle testate calcistiche e non solo.

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Nuova formula, nuova gestione

A margine dell’evento, in cui il designatore ha ribadito le linee guida del proprio nuovo corso arbitrale, è arrivata la conferma del ritorno del programma, che però cambierà pelle a partire dal nome e potrà essere seguito su più piattaforme. Come riportato da Repubblica, il prodotto sarà confezionato direttamente da AIA e Lega Serie A e non sarà più appannaggio esclusivo di DAZN: i contenuti verranno messi a disposizione anche di Sky.

Un approccio più didattico

Cambia anche l’impostazione della trasmissione: sparirà il contraddittorio tra giornalisti e addetti ai lavori, sostituito dalla spiegazione diretta degli episodi attraverso il punto di vista dell’AIA, senza un confronto in studio. Il programma assumerà quindi un taglio più didattico e divulgativo, incentrato sulla comunicazione delle scelte arbitrali piuttosto che sul dibattito.

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Le tempistiche

Sul fronte del calendario, come sottolinea Panorama, l’obiettivo è andare in onda già dalla ripresa del campionato dopo la sosta di inizio ottobre, anche se in caso di slittamento l’attesa non dovrebbe protrarsi a lungo. Il format dovrebbe essere distribuito tra martedì e mercoledì, con la messa in onda degli audio e dei video relativi ad alcuni episodi selezionati della sala VAR. Prevista anche la presenza dello stesso Orsato, o di altre figure da lui delegate, per garantire spiegazioni autorevoli sulle decisioni prese in campo.