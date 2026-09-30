Clamoroso Cristiano Ronaldo! Lascia il ritiro del Portogallo

Caos Cristiano Ronaldo in Nazionale: niente allenamento e addio allo stadio, cosa è successo e cosa ha detto il ct dei lusitani

Si consuma la rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo. Il fuoriclasse ha lasciato il ritiro della propria Nazionale a poche ore dalla conferenza stampa della vigilia della sfida con la Danimarca, nel corso della quale il ct Jorge Jesus aveva chiuso ogni discussione con parole nette: “Decido io chi gioca, nessuno mi farà cambiare idea”.

Il terzo allenamento saltato

L’attaccante dell’Al-Nassr, capitano della Nazionale lusitana, dopo aver già disertato le precedenti sedute a Malmö giustificandosi con la mancanza dell’attrezzatura necessaria per il proprio lavoro personalizzato, ha saltato anche la rifinitura odierna a Copenaghen, per poi lasciare il ritiro a bordo di un furgone nero della Federazione e fare rientro a casa con il proprio jet privato. Salterà dunque il match contro i danesi e i successivi impegni di Nations League.

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Le parole di Jesus

Il tecnico, che pure conosce bene Ronaldo per averlo già allenato in passato, non ha usato mezzi termini nell’affrontare la questione davanti ai giornalisti. Jesus ha inoltre smentito la versione secondo cui Ronaldo si fosse rifiutato di allenarsi nei giorni precedenti, sostenendo che un confronto avuto martedì sera fosse già stato chiarito prima di cena.

Ramos titolare, Proença in ritiro

Con l’addio di CR7, sarà Gonçalo Ramos, attaccante ex Benfica oggi al Paris Saint-Germain, a guidare l’attacco portoghese contro la Danimarca. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla stampa lusitana, anche il presidente federale Pedro Proença avrebbe raggiunto d’urgenza il ritiro della Nazionale per fare chiarezza sulla vicenda, che rischia di aprire una crisi senza precedenti nel rapporto tra il fuoriclasse e la Federcalcio portoghese.

PAROLE CR7 – “Dopo la conferenza stampa dell’allenatore della nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federcalcio Portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale. A tempo debito dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra”.



