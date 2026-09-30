Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale

L’ex campionessa olimpica di scherma lascia l’incarico assunto lo scorso agosto, travolta dalle polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro dello Sport

Dimissioni in casa FIGC: Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI ed ex schermitrice olimpica, lascia l’incarico di capo delegazione della Nazionale di calcio. La dirigente ha comunicato la propria rinuncia attraverso una lettera, facendo esplicito riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e alle polemiche che ne sono scaturite sugli organi di stampa nel corso della giornata.

Le motivazioni della scelta

Nella lettera diffusa nel pomeriggio, la dirigente ha spiegato le ragioni della propria decisione, richiamando il profondo rispetto per le istituzioni sportive che ha sempre accompagnato il suo percorso, sia da atleta che da dirigente. Bianchedi ha aggiunto di aver maturato questa scelta per il grande rispetto nutrito nei confronti del CONI, della sua Giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive in generale.

Un incarico durato meno di due mesi

La rinuncia arriva a distanza di appena due mesi dalla nomina, ufficializzata lo scorso agosto dal presidente federale Giovanni Malagò, e proprio nel bel mezzo della trasferta della Nazionale di Roberto Mancini impegnata in Nations League. L’incarico era già stato al centro di un acceso dibattito nelle scorse settimane, a causa della possibile incompatibilità con il ruolo ricoperto al CONI, questione al vaglio dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva avviato un’attività di vigilanza sulla vicenda dopo l’assunzione formale dell’incarico da parte della dirigente. Le dimissioni si aggiungono così a un momento di forte instabilità dirigenziale in casa Federcalcio, dove anche la posizione dello stesso Malagò resta oggetto di attenzione da parte degli organi competenti.

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PAROLE BIANCHEDI – “A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, questo pomeriggio rassegno le dimissioni da capo delegazione della Nazionale. Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente”.