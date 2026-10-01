Anguissa, il retroscena di mercato: l’Atalanta aveva offerto 10 milioni

Secondo Il Mattino, il club bergamasco aveva provato ad acquistare il centrocampista Anguissa durante l’estate, ma la trattativa non si è concretizzata

Un’offerta da 10 milioni di euro per provare a portare Frank Zambo Anguissa a Bergamo. È il retroscena di mercato riportato da Il Mattino, secondo cui l’Atalanta aveva tentato di acquistare il centrocampista del Napoli durante la sessione estiva. Un’operazione che, nonostante la proposta economica, non è arrivata alla conclusione.

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Anguissa, il tentativo dell’Atalanta durante il mercato estivo

L’indiscrezione ricostruisce un interesse accompagnato da un’offerta precisa. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il club bergamasco aveva messo sul tavolo 10 milioni, cercando di aprire la strada al trasferimento del centrocampista camerunese.

La cifra rappresenta il dettaglio della notizia: il tentativo dell’Atalanta si sarebbe dunque tradotto in una proposta concreta, senza però produrre il passaggio del giocatore dal Napoli alla formazione nerazzurra.

Anguissa, il retroscena non anticipa nuove trattative

La notizia riguarda un tentativo avvenuto in estate. Non contiene indicazioni su possibili rilanci dell’Atalanta o su nuovi contatti per le prossime finestre di mercato quando Anguissa andrà in scadenza di contratto.