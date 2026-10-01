Cristiano Ronaldo, il re d’Arabia è nudo: l’ego lascia il Portogallo

L’addio al ritiro dopo le tensioni con Jorge Jesus offre l’immagine di un campione che fatica ad accettare un ruolo diverso: una brutta macchia su una carriera gloriosa

La grandezza di un campione si misura anche quando il suo nome non compare nella formazione titolare. Quando deve sedersi, aspettare, sostenere chi gioca al suo posto. È proprio su questo terreno che Cristiano Ronaldo, nella vicenda che ha scosso il Portogallo, esce ridimensionato. Il talento resta nella storia. Il comportamento, invece, merita una critica netta.

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Come ricostruito da Reuters, l’attaccante ha lasciato il ritiro dopo la conferenza stampa di Jorge Jesus e un colloquio con il presidente federale Pedro Proença. Il commissario tecnico aveva riconosciuto il malumore del giocatore per il mancato impiego contro la Norvegia, smentendo però che si fosse rifiutato di allenarsi. Una distinzione necessaria: la critica deve partire dai fatti, senza trasformare ogni indiscrezione in una colpa accertata.

Cristiano Ronaldo, il capitano dovrebbe restare accanto ai compagni

Il fatto centrale resta la scelta di andare via. Ronaldo ha annunciato che spiegherà le proprie ragioni e la Federazione ha confermato che la preparazione proseguirà con gli altri 24 convocati, come riferisce anche la televisione pubblica portoghese RTP. Le motivazioni complete non sono ancora pubbliche: questo impedisce di ricostruire ogni responsabilità, ma consente comunque di valutare il significato sportivo del gesto.

Per un capitano, lasciare il gruppo alla vigilia di un impegno significa sottrarre presenza, esperienza e sostegno proprio quando dovrebbero essere messi a disposizione degli altri. Augurare buona fortuna ai compagni è un messaggio cortese. Restare al loro fianco sarebbe stato un segnale di leadership molto più forte.

Qui emerge il carattere egoriferito della scelta: il disagio individuale occupa tutta la scena, mentre la squadra deve continuare a lavorare dentro una controversia che ruota attorno al suo uomo più rappresentativo.

Cristiano Ronaldo e il tempo che passa: accettare un ruolo diverso

La lettura editoriale di questo episodio è quella di un campione che fatica ad accettare il cambiamento. Nessuno può conoscere dall’esterno i pensieri di CR7. Tuttavia, il passaggio dalla centralità assoluta a un impiego deciso partita per partita richiede una disponibilità che questo gesto non mostra.

Il tempo impone nuove gerarchie anche ai più grandi. Si può continuare a essere importanti attraverso uno spezzone, un consiglio, un allenamento affrontato con generosità. Accettare una panchina permette di dimostrare che l’ambizione personale sa convivere con le necessità collettive.

La sensazione lasciata da questa vicenda è invece che Ronaldo riconosca pienamente il proprio posto nel progetto soltanto finché quel posto coincide con il centro della scena. È una contraddizione dolorosa per chi indossa la fascia: il capitano dovrebbe aiutare la squadra a crescere anche oltre la propria indispensabilità.

Cristiano Ronaldo, una macchia che i gol non possono cancellare

Jorge Jesus deve poter scegliere la formazione assumendosi la responsabilità dei risultati. La Federazione deve tutelare il funzionamento della Nazionale. I compagni devono poter preparare una partita senza sentirsi comprimari di un conflitto personale. La fama di un calciatore non può diventare un diritto di precedenza permanente su queste esigenze.

Il re d’Arabia è nudo proprio in questo senso: davanti a una panchina, il prestigio non basta a nascondere la fragilità di chi sembra vivere il ridimensionamento come un affronto. La risposta più autorevole sarebbe stata restare, lavorare e rendersi utile.

Questa vicenda non cancella una carriera gloriosa. La macchia, però, resta. Perché anche un fuoriclasse deve saper riconoscere il momento in cui la squadra gli chiede qualcosa di diverso dai gol. E il rispetto dei compagni passa anche dalla capacità di esserci quando i riflettori illuminano qualcun altro.